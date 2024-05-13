Ретроградный Плутон в 2024 году: какие ждать перемены и как они выразятся в жизни

В астрологии, когда мы говорим о планетах в ретроградном движении, это не означает, что они фактически движутся назад по орбите вокруг Солнца. На самом деле, все планеты в нашей солнечной системе движутся по орбитам в одном направлении — против часовой стрелки, если смотреть с Северного полюса Солнца.