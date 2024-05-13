Ретроградный Плутон в 2024 году: какие ждать перемены и как они выразятся в жизни

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
В астрологии, когда мы говорим о планетах в ретроградном движении, это не означает, что они фактически движутся назад по орбите вокруг Солнца. На самом деле, все планеты в нашей солнечной системе движутся по орбитам в одном направлении — против часовой стрелки, если смотреть с Северного полюса Солнца.
Ретроградное движение — это оптический эффект, который происходит из-за различной скорости движения Земли и другой планеты по их орбитам. Когда Земля «догоняет» более медленно движущуюся планету, кажется, что эта планета движется назад по небесной сфере. Это происходит примерно раз в год для каждой из планет внешней солнечной системы.
Ретроградные планеты, вопреки распространенному мнению, не несут негативные последствия. Наоборот, они дают нам шанс переосмыслить свою жизнь и принять взвешенные решения. Замедление планеты позволяет нам исправить ошибки прошлого и построить лучшее будущее. Ретроградный Плутон предоставляет такую возможность.
Важно помнить, что ретроградное движение Плутона может оказывать влияние на нас по-разному в зависимости от нашего личного гороскопа и текущих астрологических аспектов. Это период, когда мы можем исправить ошибки прошлого и строить лучшее будущее, время для внутреннего роста, исследования скрытых мотивов и преодоления тайных страхов или препятствий.
С 3 мая по 11 октября 2024 года Плутон, хоть и лишенный статуса планеты, будет находиться в ретроградном движении в двух знаках. Астрологи считают, что этот период может принести значительные перемены. Поскольку символизирует глубинные трансформации, скрытую власть, тайны и возрождение. В период ретроградности эти темы выходят на первый план.
Водолей: до 2 сентября Плутон пробудет в знаке инноваций, революционных идей и свободы. Ретроградный Плутон в Водолее подталкивает нас к пересмотру своих взглядов, поиску новых подходов к работе и жизни, а также к более осознанному использованию технологий. Это может усилить стремление к переменам и поиску новых путей.
Козерог: знак дисциплины, ответственности и структуры. Ретроградный Плутон в Козероге заставляет нас задуматься о власти, экономике и их влиянии на нашу жизнь.
Влияние ретроградного Плутона может проявляться на разных уровнях:
Провести глубокий самоанализ: разберитесь со своими страхами, блоками и негативными установками.
Избавиться от вредных привычек: найдите корень проблемы и начните менять свою жизнь к лучшему.
Пересмотреть свои отношения с властью и деньгами: осознайте их влияние на вашу жизнь и научитесь управлять ими.
Быть внимательным к информации: проверяйте факты, не поддавайтесь манипуляциям и берегите свои данные.
Ретроградный Плутон — это время трансформаций. Не бойтесь перемен, используйте этот период для личностного роста и создания лучшей версии себя.