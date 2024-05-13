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Астрологические прогнозы

Ретроградный Плутон в 2024 году: какие ждать перемены и как они выразятся в жизни

13 мая 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney
Астрологические прогнозы
Ретроградный Меркурий — известное явление даже среди тех, кто далек от астрологии. Однако стоит помнить, что и другие планеты периодически входят в фазу ретроградного движения, влияя на земную жизнь и привнося свои изменения.

В астрологии, когда мы говорим о планетах в ретроградном движении, это не означает, что они фактически движутся назад по орбите вокруг Солнца. На самом деле, все планеты в нашей солнечной системе движутся по орбитам в одном направлении — против часовой стрелки, если смотреть с Северного полюса Солнца.

Как влияет Ретроградный Плутон?Как влияет Ретроградный Плутон?
Как влияет Ретроградный Плутон?
Фото: Изображение Midjourney

Что такое Ретроградный Плутон?

Ретроградное движение — это оптический эффект, который происходит из-за различной скорости движения Земли и другой планеты по их орбитам. Когда Земля «догоняет» более медленно движущуюся планету, кажется, что эта планета движется назад по небесной сфере. Это происходит примерно раз в год для каждой из планет внешней солнечной системы.

Ретроградные планеты, вопреки распространенному мнению, не несут негативные последствия. Наоборот, они дают нам шанс переосмыслить свою жизнь и принять взвешенные решения. Замедление планеты позволяет нам исправить ошибки прошлого и построить лучшее будущее. Ретроградный Плутон предоставляет такую возможность.

Важно помнить, что ретроградное движение Плутона может оказывать влияние на нас по-разному в зависимости от нашего личного гороскопа и текущих астрологических аспектов. Это период, когда мы можем исправить ошибки прошлого и строить лучшее будущее, время для внутреннего роста, исследования скрытых мотивов и преодоления тайных страхов или препятствий.

Даты Ретроградного Плутона в 2024 году

С 3 мая по 11 октября 2024 года Плутон, хоть и лишенный статуса планеты, будет находиться в ретроградном движении в двух знаках. Астрологи считают, что этот период может принести значительные перемены. Поскольку символизирует глубинные трансформации, скрытую власть, тайны и возрождение. В период ретроградности эти темы выходят на первый план.

Водолей: до 2 сентября Плутон пробудет в знаке инноваций, революционных идей и свободы. Ретроградный Плутон в Водолее подталкивает нас к пересмотру своих взглядов, поиску новых подходов к работе и жизни, а также к более осознанному использованию технологий. Это может усилить стремление к переменам и поиску новых путей.

Козерог: знак дисциплины, ответственности и структуры. Ретроградный Плутон в Козероге заставляет нас задуматься о власти, экономике и их влиянии на нашу жизнь.

Как влияет Ретроградный Плутон?Как влияет Ретроградный Плутон?
Как влияет Ретроградный Плутон?
Фото: Изображение Midjourney

Как влияет Ретроградный Плутон?

Влияние ретроградного Плутона может проявляться на разных уровнях:

Личностный

  • Повышенный интерес к психологии и самоанализу
  • Необходимость разобраться со своими негативными установками и блоками
  • Желание избавиться от вредных привычек
  • Возможность исцелить старые травмы

Социальный

  • Возможны утечки информации и раскрытие тайн
  • Неформальные лидеры могут проявить себя с негативной стороны
  • Важно быть внимательным к атмосфере в коллективе и избегать манипуляций

Глобальный

  • Пересмотр отношений с технологиями и их влияния на нашу жизнь
  • Осознание важности дисциплины и умеренности
  • Анализ влияния власти и экономики на общество

Что делать во время ретроградного Плутона?

Провести глубокий самоанализ: разберитесь со своими страхами, блоками и негативными установками.

Избавиться от вредных привычек: найдите корень проблемы и начните менять свою жизнь к лучшему.

Пересмотреть свои отношения с властью и деньгами: осознайте их влияние на вашу жизнь и научитесь управлять ими.

Быть внимательным к информации: проверяйте факты, не поддавайтесь манипуляциям и берегите свои данные.

Ретроградный Плутон — это время трансформаций. Не бойтесь перемен, используйте этот период для личностного роста и создания лучшей версии себя.

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#Ольга Харина#Общество#Космос#Эзотерика#Планеты#Астрология
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