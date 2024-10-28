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Дым

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Октябрь
Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца
28 октября, 14:46
Свалка под Уфой охвачена пламенем
17 октября, 06:26
Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии
6 октября, 05:41
В Башкирии горят комбайны
1 октября, 06:19
Трое детей из Башкирии остались без крыши над головой
30 сентября, 20:21
Август
Срочно. Взрыв на химзаводе в Башкирии попал на видео
19 августа, 07:26
Июль
Видео. В Уфе автобус загорелся на ходу
Дым от маршрутки чуть не задушил прохожего.
19 июля, 15:23
Третий за сутки пожар на электрообъекте произошел в Башкирии
6 июля, 05:57

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