Трое детей из Башкирии остались без крыши над головой

Posted 30 сентября, 20:21
Published 30 сентября, 20:21
Modified 30 сентября, 21:48
Updated 30 сентября, 21:48
Несчастный случай произошел в деревне Новый Актанышбаш. Местные жители позвонили в «службу 112» и сообщили, что дом соседей охвачен пламенем. Помимо жилой постройки, огонь объял и стоявшую рядом баню.
Как рассказали в МЧС, принадлежал дом многодетной семье с тремя детьми. Никто из них, впрочем, не пострадал, однако их имущество оказалось уничтоженным в огне пожара.
Что именно могло привести к случившемуся — пока неизвестно, это пытается выяснить дознаватель МЧС.
Ранее Mkset сообщал о том, что спасатели тушили многоквартирный дом в Стерлитамаке, где несколько человек оказались в смертельной ловушке из-за дыма и не могли покинуть свои жилища.
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