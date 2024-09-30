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Posted 30 сентября, 20:21

Published 30 сентября, 20:21

Modified 30 сентября, 21:48

Updated 30 сентября, 21:48

Трое детей из Башкирии остались без крыши над головой

Трое детей из Башкирии остались без крыши над головой

30 сентября 2024, 20:21
Сюжет
Башкирия
Дом многодетной семьи сгорел дотла в Краснокамском районе Башкортостана, сообщили в местном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел в деревне Новый Актанышбаш. Местные жители позвонили в «службу 112» и сообщили, что дом соседей охвачен пламенем. Помимо жилой постройки, огонь объял и стоявшую рядом баню.

Как рассказали в МЧС, принадлежал дом многодетной семье с тремя детьми. Никто из них, впрочем, не пострадал, однако их имущество оказалось уничтоженным в огне пожара.

Что именно могло привести к случившемуся — пока неизвестно, это пытается выяснить дознаватель МЧС.

Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что спасатели тушили многоквартирный дом в Стерлитамаке, где несколько человек оказались в смертельной ловушке из-за дыма и не могли покинуть свои жилища.

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