Как избавиться от сажи и золы в печи: дедовские методы и современные решения

Posted 18 ноября, 11:42
Published 18 ноября, 11:42
Modified 18 ноября, 11:44
Updated 18 ноября, 11:44
Со временем в дымоходе скапливаются сажа, зола и смолы. Они образуются при сжигании дров или угля, оседая на стенках труб. Эта смесь не только ухудшает тягу, но и повышает риск пожара: сажа легко воспламеняется при высоких температурах.
— Дымоход без регулярной чистки — это замедленная бомба. Пара миллиметров сажи на стенках могут в несколько раз повысить вероятность возгорания, — объясняет автор канала «Холод».
Но как понять, что пора чистить? Признаки очевидны: дым плохо уходит, появляется запах гари, и печь нагревается хуже обычного.
Этот способ известен многим любителям печного отопления, особенно в деревнях. Основная идея проста: поднимаем пар в дымоход, чтобы сажа намокла и осела, а смола разрыхлилась.
Как это работает?
— Паровой метод эффективен только для профилактики. Сажа действительно оседает, но для старых печей с извилистыми дымоходами одной кастрюли недостаточно, — отмечает блогер.
Преимущества метода:
Недостатки:
Сегодня на помощь приходят технологии. В специализированных магазинах можно найти так называемые «полена-трубочисты». Они выполнены в форме бруска или пеллеты и содержат специальные вещества, которые расщепляют смолу и сажу.
Как это работает?
После применения такого полена трубу можно чистить механически — сажа станет рыхлой и легко удалится.
— Купил полено «Веселый трубочист». Запаха не было, но печь разогрелась сильнее обычного, а дым в дом больше не идет. Для меня это стало спасением, пишет пользователь одного из форумов.
Преимущества:
Недостатки:
Дедовский метод подойдет для тех, кто ищет простое и дешевое решение. Он эффективен для профилактики или устранения легких загрязнений. Но если дымоход давно не чистился, лучше не рисковать — используйте полено-чистильщик или вызывайте трубочиста.
Современные средства более эффективны, но требуют финансовых затрат. Они подходят для печей с извилистыми трубами и серьезными загрязнениями.
— Профилактическую чистку лучше проводить раз в сезон. Если же заметили ухудшение тяги или дым в помещении, не откладывайте проблему. Совмещайте химическую и механическую чистку для максимального эффекта, — советует блогер.
Ранее эксперты рассказали, как прочистить дымоход и не залезать на крышу.