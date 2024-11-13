Сажа — тихий убийца вашего дома: как избежать пожара в дымоходе

Ограничьте подачу кислорода. Закройте заслонку дымохода и перекройте доступ воздуха в котел (можно использовать плотную ткань или пленку). Это снизит интенсивность горения.

Охлаждение дымохода. Используйте струю воды, направленную в ревизионное отверстие или непосредственно в котел. Важно, чтобы вода подавалась под давлением, а не распылялась, чтобы избежать разбрызгивания углей.

Используйте пар для тушения. Вода, попадая в раскаленный дымоход, преобразуется в пар, который эффективно поглощает тепло и предотвращает дальнейшее возгорание.