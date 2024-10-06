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Posted 6 октября, 05:41

Published 6 октября, 05:41

Modified 6 октября, 12:39

Updated 6 октября, 12:39

Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии

Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии

6 октября 2024, 05:41
Фото: МЧС по РБ
Очередной пожар с техникой сельскохозяйственного назначения вспыхнул под Кумертау, сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

Инцидент случился вечером субботы, 5 октября, в деревне Алексеевка (населённый пункт в черте Кумертау). Пламя охватило зерноуборочный комбайн.

Машинист, как только увидел дым, валящий из-под капота, тут же покинул технику и вызвал спасателей. Как отчитались в МЧС, огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар — в результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее огонь вывел из строя единицу сельхозтехники Бижбулякском районе Башкирии. Ещё ранее Mkset сообщал о двух пожарах с комбайнами: в Куюргазинском и Бакалинском районах.

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