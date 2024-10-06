Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии

Posted 6 октября, 05:41
Published 6 октября, 05:41
Modified 6 октября, 12:39
Updated 6 октября, 12:39
Инцидент случился вечером субботы, 5 октября, в деревне Алексеевка (населённый пункт в черте Кумертау). Пламя охватило зерноуборочный комбайн.
Машинист, как только увидел дым, валящий из-под капота, тут же покинул технику и вызвал спасателей. Как отчитались в МЧС, огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар — в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее огонь вывел из строя единицу сельхозтехники Бижбулякском районе Башкирии. Ещё ранее Mkset сообщал о двух пожарах с комбайнами: в Куюргазинском и Бакалинском районах.