Черный дым и запах гари: как за 5 минут избавиться от сажи навсегда

Дымоход кажется простым элементом печи или бани, но его состояние может повлиять не только на комфорт, но и на безопасность. Осевшая сажа уменьшает тягу, что приводит к ухудшению горения топлива и даже угрозе пожара. Однако, прежде чем вызывать специалиста или браться за щётку, стоит понять, почему дымоход засоряется и как правильно за ним ухаживать.