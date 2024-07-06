Третий за сутки пожар на электрообъекте произошел в Башкирии

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:00
Проводка загорелась в электрощитовой многоэтажки по ул. Гафури в Уфе, сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ. На момент прибытия пожарных МЧС России с кровли 20-этажки шёл дым. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
К тушению привлечены 20 огнеборцев и 6 единиц техники.
Открытое горение было быстро ликвидировано на площади 5 квадратных метров с помощью огнетушителя.
Ранее Mkset сообщал о пожарах в Белорецке и Уфе, где загорелись трансформаторная будка и электрощитовая. Оба пожара к настоящему моменту были ликвидированы.