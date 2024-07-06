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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Третий за сутки пожар на электрообъекте произошел в Башкирии

Третий за сутки пожар на электрообъекте произошел в Башкирии

6 июля 2024, 05:57
Фото: 1MI
Электрощитовая загорелась в многоэтажке на ул. Гафури, сообщили Mkset в пресс-служба МЧС по РБ.

Проводка загорелась в электрощитовой многоэтажки по ул. Гафури в Уфе, сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ. На момент прибытия пожарных МЧС России с кровли 20-этажки шёл дым. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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К тушению привлечены 20 огнеборцев и 6 единиц техники.

Открытое горение было быстро ликвидировано на площади 5 квадратных метров с помощью огнетушителя.

Ранее Mkset сообщал о пожарах в Белорецке и Уфе, где загорелись трансформаторная будка и электрощитовая. Оба пожара к настоящему моменту были ликвидированы.

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