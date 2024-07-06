Третий за сутки пожар на электрообъекте произошел в Башкирии

Проводка загорелась в электрощитовой многоэтажки по ул. Гафури в Уфе, сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ. На момент прибытия пожарных МЧС России с кровли 20-этажки шёл дым. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.