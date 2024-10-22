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Дорожные камеры

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2024
Властям Башкирии не дали потратить ₽1,8 млрд
22 октября, 15:37
Карта дорожных камер появилась в Уфе
4 октября, 10:55
Уфимский «глаз Бога» оказался слепым
1 октября, 15:33
В Уфе неизвестный мужчина выбежал на проезжую часть, чтобы драться с автомобилями
14 марта, 07:22
2023
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Дорожные камеры установили по всему городу
23 ноября 2023, 05:10
Где в Уфе появились камеры на стоп-линии: публикуем список
18 октября 2023, 04:17
На закупку дорожных камер в Башкирии будет выделено 30 млн рублей
В республике планируется установить 15 дорожных камер двух типа.
22 сентября 2023, 13:06
2020
В двух районах Уфы установили 951 видеокамеру с системой распознавания лиц
16 февраля 2020, 06:35
В Башкирии установили 150 новых камер фотофиксации нарушений
9 января 2020, 10:37
2019
Глава ГИБДД Башкирии рассказал, какие нарушения фиксируют новые камеры на трассах
12 декабря 2019, 07:01
Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о новых камерах
4 декабря 2019, 05:18
На федеральных трассах в Башкирии установят камеры фотовидеофиксации
3 декабря 2019, 08:49
В Уфе появятся камеры с функцией распознавания лиц
Всего по городу установят около 1000 камер.
25 сентября 2019, 09:47
Всевидящее око: Когда за покупку систем безопасности перестанут сажать
16 января 2019, 11:47
2018
В Уфе установят еще 126 камер
4 декабря 2018, 04:24
В Уфе на улицах появятся новые видеокамеры фиксации
3 июля 2018, 06:10
2017
Уфа может остаться без новых систем фото- и видеофиксаций нарушений ПДД
3 августа 2017, 05:07

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