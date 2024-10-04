Карта дорожных камер появилась в Уфе

Posted 4 октября, 10:55
Published 4 октября, 10:55
Modified 4 октября, 11:12
Updated 4 октября, 11:12
В Уфе началась установка новых обзорных камер. Эти устройства будут размещены на самых проблемных и аварийных участках города, где нарушения правил дорожного движения происходят чаще всего. В частности, камеры появятся на улице Цюрупы, Чернышевского, Менделеева, Акназарова и Софьи Перовской — это лишь некоторые из них.
По словам Ильи Крюкова, руководителя Центра организации дорожного движения Республики, камеры фотовидеофиксации будут установлены вблизи развязок, пешеходных переходов и на магистральных участках.
— Это не только поможет зафиксировать правонарушения, но и повысит уровень дисциплины среди водителей, — считают эксперты.
До конца 2024 года в Уфе планируется установить 70 таких камер. Это часть третьего этапа реализации проекта по внедрению Интеллектуальной транспортной системы, который направлен на улучшение безопасности на дорогах города.