Карта дорожных камер появилась в Уфе

В Уфе началась установка новых обзорных камер. Эти устройства будут размещены на самых проблемных и аварийных участках города, где нарушения правил дорожного движения происходят чаще всего. В частности, камеры появятся на улице Цюрупы, Чернышевского, Менделеева, Акназарова и Софьи Перовской — это лишь некоторые из них.