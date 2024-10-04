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Posted 4 октября, 10:55

Published 4 октября, 10:55

Modified 4 октября, 11:12

Updated 4 октября, 11:12

Карта дорожных камер появилась в Уфе

Карта дорожных камер появилась в Уфе

4 октября 2024, 10:55
Фото: ЦОДД РБ
Специалисты рассказали места установок систем слежения за нарушением правил дорожного движения в столице Башкирии, сообщает ЦОДД РБ в пятницу, 4 октября.

В Уфе началась установка новых обзорных камер. Эти устройства будут размещены на самых проблемных и аварийных участках города, где нарушения правил дорожного движения происходят чаще всего. В частности, камеры появятся на улице Цюрупы, Чернышевского, Менделеева, Акназарова и Софьи Перовской — это лишь некоторые из них.

По словам Ильи Крюкова, руководителя Центра организации дорожного движения Республики, камеры фотовидеофиксации будут установлены вблизи развязок, пешеходных переходов и на магистральных участках.

— Это не только поможет зафиксировать правонарушения, но и повысит уровень дисциплины среди водителей, — считают эксперты.

До конца 2024 года в Уфе планируется установить 70 таких камер. Это часть третьего этапа реализации проекта по внедрению Интеллектуальной транспортной системы, который направлен на улучшение безопасности на дорогах города.

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