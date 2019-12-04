mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2019, 05:18

Published 4 декабря 2019, 05:18

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о новых камерах

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о новых камерах

4 декабря 2019, 05:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По словам руководителя госавтоинспекции в Уфе начали устанавливать аппаратно-програмный комплекс «Скат» для автоматической фиксации нарушений.

Динар Гильмутдинов сообщил, что задача комплекса – фиксировать нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, нарушением водителем правил проезда на пешеходных переходах, езда на обочине, движение по полосе общественного транспорта.

«Особенно важно, что этот комплекс можно снять со стационарного крепления, установить на штатную стойку и использовать в передвижном режиме. В условиях низкого энергопотребления он может быть запитан от аккумуляторной батареи и установлен в местах, где подведение постоянной линии электроснабжения либо нецелесообразно, либо затратно», – подчеркнул Гильмутдинов.

По словам главы ГИБДД, новые камеры защищены бронестеклом толщиной 10 миллиметров.

Напомним, ранее было известно, что на этой неделе вновь заработают камеры фотовидеофиксации на федеральных трассах. Сообщалось, что камеры были отключены из-за согласований в федеральном центре, где принималось решение, кто будет за них отвечать.

Материалы по теме
Мечетям в Башкирии рекомендовано поставить камеры и нанять охранниковВ Госдуме поддержали идею содержать беременных женщин в отдельных камерах в СИЗОНа федеральных трассах в Башкирии установят камеры фотовидеофиксации
#Общество#Новости#Дорожные камеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика