Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о новых камерах

«Особенно важно, что этот комплекс можно снять со стационарного крепления, установить на штатную стойку и использовать в передвижном режиме. В условиях низкого энергопотребления он может быть запитан от аккумуляторной батареи и установлен в местах, где подведение постоянной линии электроснабжения либо нецелесообразно, либо затратно», – подчеркнул Гильмутдинов.