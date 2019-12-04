Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о новых камерах

Posted 4 декабря 2019, 05:18
Published 4 декабря 2019, 05:18
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
Динар Гильмутдинов сообщил, что задача комплекса – фиксировать нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, нарушением водителем правил проезда на пешеходных переходах, езда на обочине, движение по полосе общественного транспорта.
«Особенно важно, что этот комплекс можно снять со стационарного крепления, установить на штатную стойку и использовать в передвижном режиме. В условиях низкого энергопотребления он может быть запитан от аккумуляторной батареи и установлен в местах, где подведение постоянной линии электроснабжения либо нецелесообразно, либо затратно», – подчеркнул Гильмутдинов.
По словам главы ГИБДД, новые камеры защищены бронестеклом толщиной 10 миллиметров.
Напомним, ранее было известно, что на этой неделе вновь заработают камеры фотовидеофиксации на федеральных трассах. Сообщалось, что камеры были отключены из-за согласований в федеральном центре, где принималось решение, кто будет за них отвечать.