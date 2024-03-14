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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Устроивший драку с машинами житель Уфы едва не оказался под колесами автобуса

В Уфе неизвестный мужчина выбежал на проезжую часть, чтобы драться с автомобилями

14 марта 2024, 07:22
Фото: 1MI

Устроивший драку с машинами житель Уфы едва не оказался под колесами автобуса

Мужчина падал, вставал, но продолжал неравную борьбу с двигавшимися ему навстречу машинами.

Необычная ситуация попала в поле зрения камер наружного наблюдения «Уфанет» в уфимском микрорайоне Черниковка. На кадрах неизвестный молодой человек выбегает на дорогу и бросается на проезжающие автомобили, пытаясь нанести по ним удар ногой.

Видео: UTV.ru

Парень неоднократно теряет равновесие и падет прямо на проезжей части. Во время очередной «атаки» он едва не оказался под колесами автобуса. К счастью, водителю общественного транспорта удалось объехать его.

Спустя какое-то время на дороге появились двое людей — они увели парня с проезжей части.

Напомним, ранее в Черниковке водитель за рулем элитной иномарки едва не устроил ДТП с автобусом. Автомобилист игнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток на большой скорости.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Автомобиль#Новости Башкирии#Автобусы#Дорожные камеры#Азамат Нухов
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