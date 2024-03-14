В Уфе неизвестный мужчина выбежал на проезжую часть, чтобы драться с автомобилями

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Необычная ситуация попала в поле зрения камер наружного наблюдения «Уфанет» в уфимском микрорайоне Черниковка. На кадрах неизвестный молодой человек выбегает на дорогу и бросается на проезжающие автомобили, пытаясь нанести по ним удар ногой.
Парень неоднократно теряет равновесие и падет прямо на проезжей части. Во время очередной «атаки» он едва не оказался под колесами автобуса. К счастью, водителю общественного транспорта удалось объехать его.
Спустя какое-то время на дороге появились двое людей — они увели парня с проезжей части.
Напомним, ранее в Черниковке водитель за рулем элитной иномарки едва не устроил ДТП с автобусом. Автомобилист игнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток на большой скорости.