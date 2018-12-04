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Posted 4 декабря 2018, 04:24

Published 4 декабря 2018, 04:24

Modified 25 декабря 2024, 05:39

Updated 25 декабря 2024, 05:39

В Уфе установят еще 126 камер

4 декабря 2018, 04:24
Об этом сообщили на оперативке в администрации города.

Сегодня, 4 декабря, во время еженедельного совещания в уфимской мэрии начальник управления ГИБДД по Уфе Ильнур Садыков. Предложил увеличить число камер на дорогах города.

- Необходимо по городу установить еще 126 камер, - отметил он. - По республике их нужно дополнительно 2 тысячи.

Кроме того, Ильнур Садыков рассказал о том, в какое время чаще всего в аварии попадают школьники: это происходят в среду и пятницу с 12:00 до 15:00.

#Город#Новости#Дорога#Дорожные камеры
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