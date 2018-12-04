В Уфе установят еще 126 камер

Posted 4 декабря 2018, 04:24
Published 4 декабря 2018, 04:24
Modified 25 декабря 2024, 05:39
Updated 25 декабря 2024, 05:39
Сегодня, 4 декабря, во время еженедельного совещания в уфимской мэрии начальник управления ГИБДД по Уфе Ильнур Садыков. Предложил увеличить число камер на дорогах города.
- Необходимо по городу установить еще 126 камер, - отметил он. - По республике их нужно дополнительно 2 тысячи.
Кроме того, Ильнур Садыков рассказал о том, в какое время чаще всего в аварии попадают школьники: это происходят в среду и пятницу с 12:00 до 15:00.