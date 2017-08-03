Уфа может остаться без новых систем фото- и видеофиксаций нарушений ПДД

Этот контракт подразумевал установку до 1 октября систем видеофиксации в шести местах наиболее частых ДТП. Камеры должны быть установлены шести местах наиболее частых ДТП. В том числе на перекрестках проспекта Октября и улицы 50 лет СССР, проспекта Октября и улицы Шафиева, улиц Айской и Достоевского, Маркса и Валиди, Жукова и Бикбая.