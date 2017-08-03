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Уфа может остаться без новых систем фото- и видеофиксаций нарушений ПДД

3 августа 2017, 10:07
Дело рассматривает Арбитражный суд Башкирии.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требование регионального отделения Федеральной антимонопольной службы и запретил администрации Уфы финансировать контракт на установку в городе систем фото- и видеофиксации нарушений в местах частых ДТП, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на врио главы антимопольного ведомства Рузалина Хабибуллина.

Стоимость контракта составляет 59,8 млн руб. В мае городская администрация заключила с московской компанией ООО «Интеллектуальные системы безопасности» контракт, несмотря на то, что УФАС вынесло определение о приостановлении торгов.

Дело в том, что московское предприятие «Рост-групп» направило жалобу в антимонопольное ведомство на условия аукционной документации. «Рост-групп» в тендере не участвовало, но отметило, что заказчик необоснованно объединил в один лот работы по поставке техники и ее обслуживанию.

В то время, когда мэрия заключила контракт с «Интеллектуальными системами безопасности», ФАС рассматривало эту жалобу. Ведомство признало жалобу обоснованной и обязало мэрию аннулировать заключенный контракт и провести новый аукцион. Однако, так как мэрия уже заключила контракт, исполнить предписание оказалось невозможным.

ФАС обратилось в арбитражный суд с требованием признать действия структуры мэрии незаконной, а контракт – ничтожным. Пока решение не принято.

Республиканское управление ГИБДД согласно с позицией УФАС.

Этот контракт подразумевал установку до 1 октября систем видеофиксации в шести местах наиболее частых ДТП. Камеры должны быть установлены шести местах наиболее частых ДТП. В том числе на перекрестках проспекта Октября и улицы 50 лет СССР, проспекта Октября и улицы Шафиева, улиц Айской и Достоевского, Маркса и Валиди, Жукова и Бикбая.

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#Новости#Уфа#Дорожные камеры#Рустэм Башкирцев#Город
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