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Posted 3 декабря 2019, 08:49

Published 3 декабря 2019, 08:49

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

На федеральных трассах в Башкирии установят камеры фотовидеофиксации

На федеральных трассах в Башкирии установят камеры фотовидеофиксации

3 декабря 2019, 08:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Их отключили ранее из-за несогласованности между ведомствами.

В ИА «Башинформ» сообщают, что на этой неделе вновь включат камеры фотовидеофиксации на федеральных трассах. Со ссылкой на руководителя Упрдора «Приуралье» Азамата Илимбетова в агентстве передали, что камеры были отключены из-за того, что в федеральном центре принимали решение, кто будет отвечать за их содержание. На данный момент известно, что камеры определили на баланс Росавтодора.

В «Башинформе» сообщили, что к 1 июлю установили 59 камер. Всего до конца года количество комплексов планируется увеличить с 289 до 540. К 2020 году закупят еще 459 камер. Камеры закупаются за счет республиканского бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги.

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#Общество#Новости#Дорожные камеры
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