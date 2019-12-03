На федеральных трассах в Башкирии установят камеры фотовидеофиксации

Posted 3 декабря 2019, 08:49
Published 3 декабря 2019, 08:49
Modified 17 октября 2022, 20:19
Updated 17 октября 2022, 20:19
В ИА «Башинформ» сообщают, что на этой неделе вновь включат камеры фотовидеофиксации на федеральных трассах. Со ссылкой на руководителя Упрдора «Приуралье» Азамата Илимбетова в агентстве передали, что камеры были отключены из-за того, что в федеральном центре принимали решение, кто будет отвечать за их содержание. На данный момент известно, что камеры определили на баланс Росавтодора.
В «Башинформе» сообщили, что к 1 июлю установили 59 камер. Всего до конца года количество комплексов планируется увеличить с 289 до 540. К 2020 году закупят еще 459 камер. Камеры закупаются за счет республиканского бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги.