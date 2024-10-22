Властям Башкирии не дали потратить ₽1,8 млрд

Поводом для недовольства стало одно из положений извещения. Недопустимым предприятие назвало пункт о передаче информации, касающейся нарушений ПДД — в документе говорится, что отправляться такие данные будут в программное обеспечение заказчика. «МегаФон» при этом указывает, что согласно требованиям законодательства, такая информация должна передаваться непосредственно в исполнительные органы без посредников.