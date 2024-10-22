Властям Башкирии не дали потратить ₽1,8 млрд

Posted 22 октября, 15:37
Published 22 октября, 15:37
Modified 22 октября, 17:21
Updated 22 октября, 17:21
В договоре была указана сумма в ₽1,8 млрд. В середине октября власти определились с победителем аукциона, однако торги внезапно приостановили — всё из-за жалобы ПАО «МегаФон». Компания сочла условия к участникам закупок нарушающими закон о контрактной системе.
Поводом для недовольства стало одно из положений извещения. Недопустимым предприятие назвало пункт о передаче информации, касающейся нарушений ПДД — в документе говорится, что отправляться такие данные будут в программное обеспечение заказчика. «МегаФон» при этом указывает, что согласно требованиям законодательства, такая информация должна передаваться непосредственно в исполнительные органы без посредников.
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