mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 15:37

Published 22 октября, 15:37

Modified 22 октября, 17:21

Updated 22 октября, 17:21

Властям Башкирии не дали потратить ₽1,8 млрд

Властям Башкирии не дали потратить ₽1,8 млрд

22 октября 2024, 15:37
Фото: 1MI
В Башкортостане из-за судебных разбирательств сорвалось подписание контракта на аренду средств фиксации нарушений ПДД — соответствующее решение вынесло региональное управление антимонопольной службы.

В договоре была указана сумма в ₽1,8 млрд. В середине октября власти определились с победителем аукциона, однако торги внезапно приостановили — всё из-за жалобы ПАО «МегаФон». Компания сочла условия к участникам закупок нарушающими закон о контрактной системе.

Поводом для недовольства стало одно из положений извещения. Недопустимым предприятие назвало пункт о передаче информации, касающейся нарушений ПДД — в документе говорится, что отправляться такие данные будут в программное обеспечение заказчика. «МегаФон» при этом указывает, что согласно требованиям законодательства, такая информация должна передаваться непосредственно в исполнительные органы без посредников.

Пьяный блогер оскорбил гаишника в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Белебее суд взял в работу дело местного блогера, хваставшегося в соцсетях оскорблениями в адрес стражей порядка.

Читайте также:
«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в БашкирииВ Уфе прощают нарушителей на дорогих машинахПолсотни пьяниц гоняли по Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Торги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#ПДД#Нефтекамск#Дорожные камеры#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Блогер#Белебей#Мелеуз#ГАИ#Контрактная система#Оскорбления#Антимонопольная служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика