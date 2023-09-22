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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

На закупку дорожных камер в Башкирии будет выделено 30 млн рублей

На закупку дорожных камер в Башкирии будет выделено 30 млн рублей

22 сентября 2023, 13:06
Фото: 1MI
В республике планируется установить 15 дорожных камер двух типа.

Как стало известно из документации, Центр организации дорожного движения в количестве шести штук планирует закупить передвижные комплексы, обладающие функцией фото-, видео- и киносъёмки. Также планируется приобретение ещё шести единиц мобильного типа. Все расходы покроет правительство из бюджета республики.

Оба типа устройств будут установлены на стойках подле дорожных трасс на расстоянии от 0,5 до 10 метров от земли. На трёх полосах камеры будут фиксировать автомобили, передвигающиеся со скоростью от 20 до 250 километров в час. Помимо этого, в функции входит распознавание номеров нескольких стран. Однако конечный товар может иметь небольшие различия с изложенными требованиями.

Предложения будут приниматься до конца этого месяца, 29 сентября. Сами торги состоятся 3 октября, после чего товар должен быть отправлен заказчику в течение 20 дней.

#Общество#Башкирия#Торги#Госзакупки#Дорожные камеры#Анна Савельева#Закупка
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