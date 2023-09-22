На закупку дорожных камер в Башкирии будет выделено 30 млн рублей

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как стало известно из документации, Центр организации дорожного движения в количестве шести штук планирует закупить передвижные комплексы, обладающие функцией фото-, видео- и киносъёмки. Также планируется приобретение ещё шести единиц мобильного типа. Все расходы покроет правительство из бюджета республики.
Оба типа устройств будут установлены на стойках подле дорожных трасс на расстоянии от 0,5 до 10 метров от земли. На трёх полосах камеры будут фиксировать автомобили, передвигающиеся со скоростью от 20 до 250 километров в час. Помимо этого, в функции входит распознавание номеров нескольких стран. Однако конечный товар может иметь небольшие различия с изложенными требованиями.
Предложения будут приниматься до конца этого месяца, 29 сентября. Сами торги состоятся 3 октября, после чего товар должен быть отправлен заказчику в течение 20 дней.
Ранее Mkset писал о том, что в Башкирии планируют закупить 159 новых пригородных автобусов.