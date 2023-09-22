На закупку дорожных камер в Башкирии будет выделено 30 млн рублей

Оба типа устройств будут установлены на стойках подле дорожных трасс на расстоянии от 0,5 до 10 метров от земли. На трёх полосах камеры будут фиксировать автомобили, передвигающиеся со скоростью от 20 до 250 километров в час. Помимо этого, в функции входит распознавание номеров нескольких стран. Однако конечный товар может иметь небольшие различия с изложенными требованиями.