Где в Уфе появились камеры на стоп-линии: публикуем список

Жители Уфы ранее заявили, что им поступают штрафы на правонарушения, которых те якобы не совершали. Речь, в частности, идет о выезде за стоп-линию. По их словам о наличии стоп-линии на том или ином участке дороги не информирует ни разметка, ни соответствующие дорожные знаки. Напомним, согласно части 2 статьи 12.12 КоАП РФ, за пересечение стоп-линии на красный свет на регулируемых перекрестках водителю придется заплатить 800 рублей.