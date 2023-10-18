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Published Сегодня, 04:17

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Где в Уфе появились камеры на стоп-линии: публикуем список

Где в Уфе появились камеры на стоп-линии: публикуем список

18 октября 2023, 04:17
Фото: 1MI
Отмечается, что камеры начали работу еще до начала осени.

Жители Уфы ранее заявили, что им поступают штрафы на правонарушения, которых те якобы не совершали. Речь, в частности, идет о выезде за стоп-линию. По их словам о наличии стоп-линии на том или ином участке дороги не информирует ни разметка, ни соответствующие дорожные знаки. Напомним, согласно части 2 статьи 12.12 КоАП РФ, за пересечение стоп-линии на красный свет на регулируемых перекрестках водителю придется заплатить 800 рублей.

Так, в соцсетях распространяется список уфимских улиц с новыми камерами «стоп-линия»:

Первомайская — Маяковского;

Первомайская — Невского;

Комсомольская — б-р С. Галиева;

Комсомольская — Южный проезд;

Энтузиастов — Лесотехникума;

Р. Зорге — Город Галле;

Гагарина — М. Жукова (по ул. Гагарина);

Энтузиастов — Р. Нуреева;

Площадь Володарского;

50 лет октября — Пархоменко;

Р. Зорге — Кадомцевых;

Менделеева — Бакалинская;

Менделеева — С. Агиша;

Аксакова — Чернышевского;

С. Перовской — Степана Кувыкина;

Дагестанская — Правды;

Дагестанская — Магистральная;

К. Маркса — Чернышевского;

Уфимское Шоссе — Чудская;

Трамвайная — Уфимское шоссе;

Пархоменко — Ибрагимова.

#Город#Уфа#Новости Уфы#Транспорт#ПДД#Дорожные камеры#Штрафы пдд#Азамат Нухов
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