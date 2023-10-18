Где в Уфе появились камеры на стоп-линии: публикуем список

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Жители Уфы ранее заявили, что им поступают штрафы на правонарушения, которых те якобы не совершали. Речь, в частности, идет о выезде за стоп-линию. По их словам о наличии стоп-линии на том или ином участке дороги не информирует ни разметка, ни соответствующие дорожные знаки. Напомним, согласно части 2 статьи 12.12 КоАП РФ, за пересечение стоп-линии на красный свет на регулируемых перекрестках водителю придется заплатить 800 рублей.
Так, в соцсетях распространяется список уфимских улиц с новыми камерами «стоп-линия»:
Первомайская — Маяковского;
Первомайская — Невского;
Комсомольская — б-р С. Галиева;
Комсомольская — Южный проезд;
Энтузиастов — Лесотехникума;
Р. Зорге — Город Галле;
Гагарина — М. Жукова (по ул. Гагарина);
Энтузиастов — Р. Нуреева;
Площадь Володарского;
50 лет октября — Пархоменко;
Р. Зорге — Кадомцевых;
Менделеева — Бакалинская;
Менделеева — С. Агиша;
Аксакова — Чернышевского;
С. Перовской — Степана Кувыкина;
Дагестанская — Правды;
Дагестанская — Магистральная;
К. Маркса — Чернышевского;
Уфимское Шоссе — Чудская;
Трамвайная — Уфимское шоссе;
Пархоменко — Ибрагимова.