Глава ГИБДД Башкирии рассказал, какие нарушения фиксируют новые камеры на трассах

Posted 12 декабря 2019, 07:01
Published 12 декабря 2019, 07:01
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
Глава ГИБДД в республике Динар Гильмутдинов сообщил, что новые камеры, которые должны заработать к 20 декабря, фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда на пешеходных переходах, езду на обочине и движение по полосе общественного транспорта.
По его словам, новые комплексы способны фиксировать и другие нарушения, однако пока что эти функции не приведены в действие.
Напомним, руководитель госавтоинспекции также уточнял, что новые камеры можно снимать со стационарного крепления и использовать в мобильном режиме. Речь идет об аппаратно-програмном комплексе «Скат».