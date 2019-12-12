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Posted 12 декабря 2019, 07:01

Published 12 декабря 2019, 07:01

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Глава ГИБДД Башкирии рассказал, какие нарушения фиксируют новые камеры на трассах

Глава ГИБДД Башкирии рассказал, какие нарушения фиксируют новые камеры на трассах

12 декабря 2019, 07:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В настоящий момент пока всего четыре нарушения.

Глава ГИБДД в республике Динар Гильмутдинов сообщил, что новые камеры, которые должны заработать к 20 декабря, фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда на пешеходных переходах, езду на обочине и движение по полосе общественного транспорта.

По его словам, новые комплексы способны фиксировать и другие нарушения, однако пока что эти функции не приведены в действие.

Напомним, руководитель госавтоинспекции также уточнял, что новые камеры можно снимать со стационарного крепления и использовать в мобильном режиме. Речь идет об аппаратно-програмном комплексе «Скат».

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#Общество#Новости#Дорожные камеры
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