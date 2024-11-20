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Дорожное покрытие

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Речные трамваи будут возить уфимцев в Сипайлово
20 ноября, 15:40
Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников
20 октября, 18:03
Инертная дорога появится в Уфе
4 октября, 06:51
Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок
10 сентября, 08:25
«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт
9 сентября, 16:55
Хабиров попросил поторопиться с улицей Пугачёва
3 сентября, 16:47
Уфимцы скинулись на дорогу
23 августа, 16:39
Зачем Уфу моют под дождем
1 августа, 04:52
В Уфе перекроют центр города
29 июля, 14:52
«Деньги впустую»: горожан возмутило состояние «Уфимского ожерелья»
Участок вело-пешеходной тропы начал рушиться меньше чем через год с момента открытия, сообщает Народный фронт РБ со ссылкой на местных жителей.
2 июля, 15:38
2023
В Уфе до ноября отремонтируют проспект за 98 миллионов рублей
Администрация города подпишет договор на ремонт части проспекта Салавата Юлаева с компанией «Дортрансстрой». На все работы будет дано два месяца.
27 сентября 2023, 15:51

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