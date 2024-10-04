Инертная дорога появится в Уфе

Posted 4 октября, 06:51
Published 4 октября, 06:51
Modified 4 октября, 08:25
Updated 4 октября, 08:25
Калининский район становится активным участником программы «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» (ППМИ). В рамках этой программы завершены два новых проекта по ремонту дорог с использованием инертного материала: улицы Прямая и Дивногорская.
Что же такое инертный материал, который используется для этих дорог? Это строительный компонент, состоящий из песка, гравия и щебня. Он играет ключевую роль в создании прочных и долговечных дорожных покрытий.
Благодаря своей структуре, инертный материал хорошо выдерживает нагрузки и не боится капризов погоды. Это особенно важно для нашего климата, где дороги подвергаются воздействию дождя, снега и перепадов температур.