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Posted 4 октября, 06:51

Published 4 октября, 06:51

Modified 4 октября, 08:25

Updated 4 октября, 08:25

Инертная дорога появится в Уфе

Инертная дорога появится в Уфе

4 октября 2024, 06:51
Фото: Газизьян Ахмедьянов
В Калининском районе Уфы завершается благоустройство новых участков проезжей части, сообщает в пятницу, 4 октября, глава района Газизьян Ахмедьянов.

Калининский район становится активным участником программы «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» (ППМИ). В рамках этой программы завершены два новых проекта по ремонту дорог с использованием инертного материала: улицы Прямая и Дивногорская.

Что же такое инертный материал, который используется для этих дорог? Это строительный компонент, состоящий из песка, гравия и щебня. Он играет ключевую роль в создании прочных и долговечных дорожных покрытий.

Фото: Газизьян Ахмедьянов

Благодаря своей структуре, инертный материал хорошо выдерживает нагрузки и не боится капризов погоды. Это особенно важно для нашего климата, где дороги подвергаются воздействию дождя, снега и перепадов температур.

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