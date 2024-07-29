В Уфе перекроют центр города

Напомним, что до 31 августа по ночам перекрывается участок улицы Цюрупы в Уфе. Ограничение связано с обновлением дорожного покрытия. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 с 16 июля по 30 августа, постепенно перемещаясь от квартала к кварталу в направлении улицы Революционной, которая также будет перекрыта поэтапно.