В Уфе перекроют центр города

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
В связи с проведением 50-й церемонии вручения дипломов Уфимским юридическим институтом, в центре Уфы ожидаются временные дорожные ограничения.
Движение будет ограничено на следующих участках:
• ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина)
• ул. Советская (от ул. Заки Валиди до ул. Октябрьской революции)
Перекрытия будут действовать в два этапа:
30 июля с 14:00 до 19:00
1 августа с 07:00 до 14:00
Администрация Уфы рекомендует водителям учитывать перекрытие дорог при планировании поездок и использовать альтернативные маршруты.
Напомним, что до 31 августа по ночам перекрывается участок улицы Цюрупы в Уфе. Ограничение связано с обновлением дорожного покрытия. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 с 16 июля по 30 августа, постепенно перемещаясь от квартала к кварталу в направлении улицы Революционной, которая также будет перекрыта поэтапно.