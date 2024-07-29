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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

В Уфе перекроют центр города

В Уфе перекроют центр города

29 июля 2024, 14:52
Фото: 1MI
В Уфе в связи с проведением вручения дипломов будут перекрыты центральные улицы, сообщает администрация города.

В связи с проведением 50-й церемонии вручения дипломов Уфимским юридическим институтом, в центре Уфы ожидаются временные дорожные ограничения.

Движение будет ограничено на следующих участках:

ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина)

ул. Советская (от ул. Заки Валиди до ул. Октябрьской революции)

Перекрытия будут действовать в два этапа:

30 июля с 14:00 до 19:00

1 августа с 07:00 до 14:00

Администрация Уфы рекомендует водителям учитывать перекрытие дорог при планировании поездок и использовать альтернативные маршруты.

Напомним, что до 31 августа по ночам перекрывается участок улицы Цюрупы в Уфе. Ограничение связано с обновлением дорожного покрытия. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 с 16 июля по 30 августа, постепенно перемещаясь от квартала к кварталу в направлении улицы Революционной, которая также будет перекрыта поэтапно.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Администрация#Дорожное покрытие#Центр города#Движение#Перекрытие улиц#Ночные работы
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