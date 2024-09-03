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Хабиров попросил поторопиться с улицей Пугачёва

Хабиров попросил поторопиться с улицей Пугачёва

3 сентября 2024, 16:47
Фото: ЦУР Башкортостана / Telegram
Работы на участке улицы уже долгое время создают адские пробки каждый час пик.

Властям Башкирии за одну неделю поступило 130 жалоб на улицу Пугачёва. Напомним, в рамках проект «Южные ворота» сейчас в городе ведут строительство двухуровневой развязки улиц Пугачёва и Генерала Рыленко. Для этого часть дороги пришлось перекрыть, как результат — многокилометровые заторы утром и вечером. Ранее Mkset сообщал, что закончить строительство дороги хотят к 31 октября.

Однако немало обращений связаны и с качеством дорожного покрытия на улице. Обсуждая жалобы жителей региона, глава Республики Радий Хабиров обратился к мэрии города и Минтрансу с просьбой «отремонтировать улицу в кратчайшие сроки».

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