Хабиров попросил поторопиться с улицей Пугачёва

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Властям Башкирии за одну неделю поступило 130 жалоб на улицу Пугачёва. Напомним, в рамках проект «Южные ворота» сейчас в городе ведут строительство двухуровневой развязки улиц Пугачёва и Генерала Рыленко. Для этого часть дороги пришлось перекрыть, как результат — многокилометровые заторы утром и вечером. Ранее Mkset сообщал, что закончить строительство дороги хотят к 31 октября.
Однако немало обращений связаны и с качеством дорожного покрытия на улице. Обсуждая жалобы жителей региона, глава Республики Радий Хабиров обратился к мэрии города и Минтрансу с просьбой «отремонтировать улицу в кратчайшие сроки».