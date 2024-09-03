Хабиров попросил поторопиться с улицей Пугачёва

Властям Башкирии за одну неделю поступило 130 жалоб на улицу Пугачёва. Напомним, в рамках проект «Южные ворота» сейчас в городе ведут строительство двухуровневой развязки улиц Пугачёва и Генерала Рыленко. Для этого часть дороги пришлось перекрыть, как результат — многокилометровые заторы утром и вечером. Ранее Mkset сообщал, что закончить строительство дороги хотят к 31 октября.