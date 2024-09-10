Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Как сообщается в официальных источниках, срок завершения реконструкции улицы Пугачева перенесен на конец 2024 года. Причиной стали судебные разбирательства с собственниками недвижимости, которая попадает под изъятие для муниципальных нужд.
В рамках проекта улица не только преобразится внешне — здесь планируется замена дорожного покрытия, строительство ливневой канализации с очистными сооружениями и переустройство инженерных коммуникаций. В результате проезжая часть расширится до четырех полос.
Однако не все так гладко. Некоторые владельцы земельных участков решили отстаивать свои права в суде. На данный момент идет рассмотрение двух дел, и это сильно тормозит работы. Всего под изъятие попало 59 земельных участков и 166 собственников. Это значит, что процесс может растянуться на неопределенный срок.
Тем не менее, проект продолжается: правый боковой проезд от улицы Геофизиков уже готов. Строительные бригады активно трудятся над открытием участка от улицы Бельской до перекрестка с улицей Геофизиков. Также ведутся работы по перепуску движения на участке от Монумента Дружбы до улицы Бельской — водители смогут оценить изменения уже совсем скоро.
В октябре 2024 года планируется запуск новой дороги по улице Генерала Рыленко. Кроме того, частично будет открыто движение автотранспорта по транспортной развязке на пересечении ул. Пугачева и Генерала Рыленко.