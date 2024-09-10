Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок

Однако не все так гладко. Некоторые владельцы земельных участков решили отстаивать свои права в суде. На данный момент идет рассмотрение двух дел, и это сильно тормозит работы. Всего под изъятие попало 59 земельных участков и 166 собственников. Это значит, что процесс может растянуться на неопределенный срок.