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Домашнее насилие

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Декабрь
Насильника и убийцу сестры отправили в тюрьму на 21 год в Уфе
2 декабря, 09:33
Октябрь
Мужчина с топором гонялся за женщинами в Башкирии
9 октября, 12:44
Видео. Уфимец жалуется на домашнее насилие
1 октября, 16:26
Сентябрь
Ребёнок оказался в плену в Башкирии
8 сентября, 04:51
Август
«Бьёт — значит любит»: жена мужа-тирана из Башкирии вступилась за него на шоу
28 августа, 19:42
Сын душил, бил и жег свою мать в Башкирии
7 августа, 10:18
Видео. Внук убил и заморозил слепую бабушку в Башкирии
В Зианчуринском районе мужчина предстанет перед судом за убийство своей 86-летней бабушки, сообщает прокуратура РБ.
6 августа, 06:17
Июль
Всю семью зарезали в Башкирии
Под подозрение следователей в кровавой расправе попал родственник погибшей семейной пары, сообщает СК Башкирии.
16 июля, 10:48
В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное
15 июля, 10:01
Май
В Казахстане Суд вынес приговор Куандыку Бишимбаеву, подозреваемому в убийстве жены
13 мая, 12:41
Апрель
В Казахстане принят закон о домашнем насилии: могут ли такой же принять в России?
16 апреля, 13:34
Декабрь 2023
Ревность и равнодушие соседей. Знакомые убитой в Башкирии рассказали историю её жизни
Зверски убитая девушка в Башкирии просила соседей о помощи, но на это никто не решился.
29 декабря 2023, 08:00

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