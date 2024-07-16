Всю семью зарезали в Башкирии

Трагедия произошла в частном доме 29 июня 2024 года. Тогда в гостях у 63-летнего мужчины были его сестра и ее супруг. Между мужчинами возникла ссора. В ходе ожесточенного спора они дошли до рукоприкладства. В какой-то момент хозяин дома схватил нож и зарезал своего родственника. Увидев окровавленного мужа, сестра агрессивного мужчины бросилась бежать. Хозяин дома догнал ее во дворе и тоже зарезал. Осознав, что он натворил, мужчина спрятался у соседей. Там его и обнаружили оперативники.



После задержания 63-летний мужчина рассказал, что причиной смерти его сестры и ее супруга стало то, что он заподозрил их в краже. Задержанному уже предъявлено обвинение в двойном убийстве. Он дал признательные показания. В ходе расследования дела врачам предстоит оценить состояние психологического и психиатрического здоровья обвиняемого.