mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Всю семью зарезали в Башкирии

Всю семью зарезали в Башкирии

16 июля 2024, 10:48
Фото: СК Башкирии
Под подозрение следователей в кровавой расправе попал родственник погибшей семейной пары, сообщает СК Башкирии.

Трагедия произошла в частном доме 29 июня 2024 года. Тогда в гостях у 63-летнего мужчины были его сестра и ее супруг. Между мужчинами возникла ссора. В ходе ожесточенного спора они дошли до рукоприкладства. В какой-то момент хозяин дома схватил нож и зарезал своего родственника. Увидев окровавленного мужа, сестра агрессивного мужчины бросилась бежать. Хозяин дома догнал ее во дворе и тоже зарезал. Осознав, что он натворил, мужчина спрятался у соседей. Там его и обнаружили оперативники.

После задержания 63-летний мужчина рассказал, что причиной смерти его сестры и ее супруга стало то, что он заподозрил их в краже. Задержанному уже предъявлено обвинение в двойном убийстве. Он дал признательные показания. В ходе расследования дела врачам предстоит оценить состояние психологического и психиатрического здоровья обвиняемого.

Читайте также:
Уфимец месяц держал в гараже убийцуВ Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртноеСплав по реке едва не закончился трагедией в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Убийство#Башкортостан#Полиция#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Следствие#Туймазы#Трагедия#Домашнее насилие#Инциденты#Родственники
Подпишитесь
Что сейчас с детьми из нелегального медресе в Уфе
Сегодня, 09:15
Когда кончится жара в Башкирии — отвечают синоптики
Сегодня, 09:20
«Робин Гуд» на такси появился в Уфе
Сегодня, 09:29
Развод жадного мужчины обернулся визитом ФСБ в Башкирии
Сегодня, 09:44
Жители Башкирии стали в полтора раза чаще покупать планшеты
Сегодня, 09:48
Выступления музыкантов на празднование 450-летия Уфы обойдутся в 38 млн рублей
Сегодня, 10:00