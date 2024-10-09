Мужчина с топором гонялся за женщинами в Башкирии

Вскоре его агрессия обернулась физическим насилием: он стал бить своих близких. Испугавшись, женщины выбежали из дома, но потом вернулись за одеждой и обувью. В этот момент глава семьи схватил топор и начал угрожать им расправой. К счастью, женщины успели убежать, а мужчина не смог их догнать. Позже дебошира удалось успокоить и тем самым предотвратить дальнейшие последствия.