mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 12:44

Published 9 октября, 12:44

Modified 9 октября, 14:17

Updated 9 октября, 14:17

Мужчина с топором гонялся за женщинами в Башкирии

Мужчина с топором гонялся за женщинами в Башкирии

9 октября 2024, 12:44
Фото: 1MI
В Тирлянском районе 45-летний пьяный тиран угрожал расправой своей бывшей жене и дочери, сообщает в среду, 9 октября, МВД по Республике Башкортостан.

Всё началось в июле 2024 года, когда в полицию поступил тревожный звонок от 22-летней девушки. Она сообщила, что её нетрезвый отец гоняется за ней и матерью по селу, угрожая им расправой. Как выяснили стражи порядка, мужчина вернулся домой с работы в пьяном состоянии и начал скандалить.

Вскоре его агрессия обернулась физическим насилием: он стал бить своих близких. Испугавшись, женщины выбежали из дома, но потом вернулись за одеждой и обувью. В этот момент глава семьи схватил топор и начал угрожать им расправой. К счастью, женщины успели убежать, а мужчина не смог их догнать. Позже дебошира удалось успокоить и тем самым предотвратить дальнейшие последствия.

Теперь этот инцидент стал основой уголовного дела об угрозе убийством. Подозреваемый признал свою вину, но отказался давать показания, утверждая, что не имел реальных намерений кого-либо убивать. На период расследования ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие завершено, и материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина намерен развестись с женой и отсудить у нее общего ребенка, так как жизнь с ней превратилась в постоянный стресс и побои.

Уфимец жалуется на домашнее насилие
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный водитель убил старушку в БашкирииВ Башкирии продлили льготы на ЖКХВ Уфе поставили не тот памятник
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Полиция#Мвд#Алкоголь#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Домашнее насилие#Инциденты#Насилие в семье#Угроза убийством
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика