Мужчина с топором гонялся за женщинами в Башкирии

Posted 9 октября, 12:44
Published 9 октября, 12:44
Modified 9 октября, 14:17
Updated 9 октября, 14:17
Всё началось в июле 2024 года, когда в полицию поступил тревожный звонок от 22-летней девушки. Она сообщила, что её нетрезвый отец гоняется за ней и матерью по селу, угрожая им расправой. Как выяснили стражи порядка, мужчина вернулся домой с работы в пьяном состоянии и начал скандалить.
Вскоре его агрессия обернулась физическим насилием: он стал бить своих близких. Испугавшись, женщины выбежали из дома, но потом вернулись за одеждой и обувью. В этот момент глава семьи схватил топор и начал угрожать им расправой. К счастью, женщины успели убежать, а мужчина не смог их догнать. Позже дебошира удалось успокоить и тем самым предотвратить дальнейшие последствия.
Теперь этот инцидент стал основой уголовного дела об угрозе убийством. Подозреваемый признал свою вину, но отказался давать показания, утверждая, что не имел реальных намерений кого-либо убивать. На период расследования ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие завершено, и материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина намерен развестись с женой и отсудить у нее общего ребенка, так как жизнь с ней превратилась в постоянный стресс и побои.