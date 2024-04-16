В Казахстане принят закон о домашнем насилии: могут ли такой же принять в России?

В 2022 году суды действительно вынесли решения по более чем 176 тысячам дел о домашнем насилии, привлекая к ответственности почти 110 тысяч человек. И даже приблизительно в 93 тысячах случаев были выписаны штрафы на общую сумму более 496 миллионов рублей. Однако в среднем это где-то по 5 тысяч рублей на человека.