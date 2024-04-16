mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Закон о насилии

В Казахстане принят закон о домашнем насилии: могут ли такой же принять в России?

16 апреля 2024, 13:34
Фото: 1MI
Закон о насилии
Закон о домашнем насилии, принятый в Казахстане, вызвал бурную дискуссию среди общественности. Можно сказать, что судебный процесс по делу Салтанат Нукеновой стал поворотным моментом для женщин этой страны.

Что произошло в Казахстане?

Напомним, 9 ноября 2023 года стало известно об аресте экс-министра Куандыка Бишимбаева. В одном из ресторанов Астаны между ним и его женой произошла ссора, в результате которой мужчина избил 31-летнюю Салтанат Нукенова. От полученных травм она скончалась.

В ходе судебного процесса Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал самый обсуждаемый закон в стране. Согласно ему ужесточена ответственность за любые виды насилия в отношении женщин и детей, а также введены новые нормы, направленные на укрепление института семьи и безопасности несовершеннолетних.

Смерть молодой женщины потрясла не только Казахстан, но и многие страны мира. Информацию о судебном процессе публикуют зарубежные блогеры и популярная зарубежная пресса. В столицах Италии и Германии прошли памятные митинги, на которых люди призывали ужесточить законы о домашнем насилии. Соседние страны, такие как Украина, Россия, Беларусь, Армения и Узбекистан, активно обсуждают ход этого процесс.

Женщины и насилиеЖенщины и насилие
Женщины и насилие
Фото: 1MI

Закон о домашнем насилии в России

В России отсутствует закон, который бы специально регулировал проблему домашнего насилия. В законодательстве нет отдельного уголовного состава для преступлений, совершаемых в семье, само по себе домашнее насилие не является отягчающим обстоятельством при рассмотрении других преступлений.

Законодательное регулирование

В настоящее время основным законом, регулирующим борьбу с насилием в семье, является «О мерах по предупреждению преступлений» (закон об административных правонарушениях), который включает статью 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающую ответственность за насилие в семье.

Согласно этой статье, насилие в семье в форме физических или психологических действий, направленных на причинение страданий или оскорблений, наказывается штрафом до 40 тысяч, административным арестом до трех месяцев либо до 240 часов обязательных работ. Также были приняты поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за насилие в отношении близких лиц.

В чем проблема этого закона?

В 2022 году суды действительно вынесли решения по более чем 176 тысячам дел о домашнем насилии, привлекая к ответственности почти 110 тысяч человек. И даже приблизительно в 93 тысячах случаев были выписаны штрафы на общую сумму более 496 миллионов рублей. Однако в среднем это где-то по 5 тысяч рублей на человека.

Домашнее насилиеДомашнее насилие
Домашнее насилие
Фото: 1MI

Почему нет отдельного закона о домашнем насилии?

Согласно высказыванию председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в России не принимают закон о домашнем насилии из-за того, что в Уголовном кодексе уже есть статьи, предусматривающие наказание за это преступление. Она считает, что домашнее насилие не должно отличаться от других преступлений и за него следует наказывать согласно действующим статьям УК.

Останина также отмечает, что в российском обществе нет единого мнения о необходимости такого закона. Она приводит примеры, когда женщины, написавшие заявление на мужей в полицию, позднее его забирают.

Парламентарий считает, что вместо закона о домашнем насилии в России следует уделять внимание правильному воспитанию детей и соблюдению традиций, которые имеют большое значение для жителей страны.

«Большой общественной поддержки эта тема у нас не находит. Предложение о выделении домашнего насилия появлялись неоднократно», — подчеркнула парламентарий.

Что будет теперь?

На данный момент депутаты разделены во мнениях. Так Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подготовил поправки в административное законодательство за преследование. По его мнению сейчас все еще сложно найти баланс, чтобы с одной стороны, потенциальных жертв домашнего насилия защитить, а с другой ни в коем случае не разрушить устои семейной жизни.

Виталий Милонов, депутат Госдумы от фракции «Единой России» считает не правильным бороться с последствиями в виде побоев. Гораздо важнее, по его мнению, создать гармонию в семье.

Ксения Горячева, депутат Госдумы от фракции «Новые люди», первый заместитель комитета ГД по науке и высшему образованию, также предлагает внести пункт о сталкинге: запрет на приближение, который может выдать суд. За отказ от исполнения решения суда в законе уже предусмотрена ответственность по ст. 315 УК РФ. А фиксировать нарушение сейчас достаточно просто: камеры мобильных телефонов, в домофонах, в городской инфраструктуре.

Читайте также:
Подозреваемый в насилии над девочкой в Башкирии отправился в СИЗО Подозреваемый в насилии над девочкой в Башкирии отправился в СИЗОВ Башкирии смягчили наказание супругу, зарезавшему бывшую жену В Башкирии смягчили наказание супругу, зарезавшему бывшую жену
#Ольга Харина#Общество#Женщины#Законы / Законопроекты#Закон#Нарушение законодательства#Законопроект#Женщина#Законодательство#Домашнее насилие#Насилие#Законопроекты#Законы
Подпишитесь
Эксклюзив. Стало известно, кто возглавит Управление капитального строительства Башкирии
Сегодня, 06:04
В Башкирии лихач на огромной скорости сбил школьницу: девочка в реанимации
Сегодня, 10:00
В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Сегодня, 09:43
На дрогах Уфы начали наносить разметку на 246 млн рублей
Сегодня, 09:41
Сезон клещей в Башкирии: как вытащить паразита и что делать дальше
Сегодня, 08:59
Правоохранители подтвердили задержание главы госкомпании в Башкирии
Сегодня, 05:39
"