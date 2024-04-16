В Казахстане принят закон о домашнем насилии: могут ли такой же принять в России?

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Напомним, 9 ноября 2023 года стало известно об аресте экс-министра Куандыка Бишимбаева. В одном из ресторанов Астаны между ним и его женой произошла ссора, в результате которой мужчина избил 31-летнюю Салтанат Нукенова. От полученных травм она скончалась.
В ходе судебного процесса Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал самый обсуждаемый закон в стране. Согласно ему ужесточена ответственность за любые виды насилия в отношении женщин и детей, а также введены новые нормы, направленные на укрепление института семьи и безопасности несовершеннолетних.
Смерть молодой женщины потрясла не только Казахстан, но и многие страны мира. Информацию о судебном процессе публикуют зарубежные блогеры и популярная зарубежная пресса. В столицах Италии и Германии прошли памятные митинги, на которых люди призывали ужесточить законы о домашнем насилии. Соседние страны, такие как Украина, Россия, Беларусь, Армения и Узбекистан, активно обсуждают ход этого процесс.
В России отсутствует закон, который бы специально регулировал проблему домашнего насилия. В законодательстве нет отдельного уголовного состава для преступлений, совершаемых в семье, само по себе домашнее насилие не является отягчающим обстоятельством при рассмотрении других преступлений.
В настоящее время основным законом, регулирующим борьбу с насилием в семье, является «О мерах по предупреждению преступлений» (закон об административных правонарушениях), который включает статью 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающую ответственность за насилие в семье.
Согласно этой статье, насилие в семье в форме физических или психологических действий, направленных на причинение страданий или оскорблений, наказывается штрафом до 40 тысяч, административным арестом до трех месяцев либо до 240 часов обязательных работ. Также были приняты поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за насилие в отношении близких лиц.
В 2022 году суды действительно вынесли решения по более чем 176 тысячам дел о домашнем насилии, привлекая к ответственности почти 110 тысяч человек. И даже приблизительно в 93 тысячах случаев были выписаны штрафы на общую сумму более 496 миллионов рублей. Однако в среднем это где-то по 5 тысяч рублей на человека.
Согласно высказыванию председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в России не принимают закон о домашнем насилии из-за того, что в Уголовном кодексе уже есть статьи, предусматривающие наказание за это преступление. Она считает, что домашнее насилие не должно отличаться от других преступлений и за него следует наказывать согласно действующим статьям УК.
Останина также отмечает, что в российском обществе нет единого мнения о необходимости такого закона. Она приводит примеры, когда женщины, написавшие заявление на мужей в полицию, позднее его забирают.
Парламентарий считает, что вместо закона о домашнем насилии в России следует уделять внимание правильному воспитанию детей и соблюдению традиций, которые имеют большое значение для жителей страны.
«Большой общественной поддержки эта тема у нас не находит. Предложение о выделении домашнего насилия появлялись неоднократно», — подчеркнула парламентарий.
На данный момент депутаты разделены во мнениях. Так Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подготовил поправки в административное законодательство за преследование. По его мнению сейчас все еще сложно найти баланс, чтобы с одной стороны, потенциальных жертв домашнего насилия защитить, а с другой ни в коем случае не разрушить устои семейной жизни.
Виталий Милонов, депутат Госдумы от фракции «Единой России» считает не правильным бороться с последствиями в виде побоев. Гораздо важнее, по его мнению, создать гармонию в семье.
Ксения Горячева, депутат Госдумы от фракции «Новые люди», первый заместитель комитета ГД по науке и высшему образованию, также предлагает внести пункт о сталкинге: запрет на приближение, который может выдать суд. За отказ от исполнения решения суда в законе уже предусмотрена ответственность по ст. 315 УК РФ. А фиксировать нарушение сейчас достаточно просто: камеры мобильных телефонов, в домофонах, в городской инфраструктуре.