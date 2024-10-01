Уфимец жалуется на домашнее насилие

После очередного инцидента он обратился в полицию. По данным источников, оперативники составили административный протокол на женщину и предупредили её о возможных последствиях — лишении родительских прав. По словам уфимца, его дочь страдает от нехватки внимания и заботы из-за запойного поведения матери, что может повлиять на её здоровье и развитие.