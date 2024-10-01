mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 16:26

Published 1 октября, 16:26

Modified 1 октября, 17:28

Updated 1 октября, 17:28

Уфимец жалуется на домашнее насилие

Уфимец жалуется на домашнее насилие

Обновлено 1 октября 2024, 17:28
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Мужчина намерен развестись с женой и отсудить у нее общего ребенка, так как жизнь с ней превратилась в постоянный стресс и побои, сообщают во вторник, 1 октября, инсайдерские телеграмм-каналы.

С момента заключения брака в 2014 году у пары все шло относительно спокойно. Однако после рождения дочери в 2020 году ситуация резко изменилась. Женщина начала злоупотреблять алкоголем, что привело к регулярным скандалам и физическому насилию с её стороны.

Мужчина пытался помочь своей второй половинке справиться с зависимостью, отправляя её в клиники, но все усилия оказались тщетными. В мае 2024 года женщина потеряла работу, что лишь усугубило её состояние. В результате постоянного насилия и угроз, мужчина принял решение покинуть дом вместе с дочерью.

«Бьёт — значит любит»: жена мужа-тирана из Башкирии вступилась за него на шоу
Узнать подробнее

После очередного инцидента он обратился в полицию. По данным источников, оперативники составили административный протокол на женщину и предупредили её о возможных последствиях — лишении родительских прав. По словам уфимца, его дочь страдает от нехватки внимания и заботы из-за запойного поведения матери, что может повлиять на её здоровье и развитие.

Как стало известно, мужчина готов бороться за будущее своей дочери и надеется, что суд примет во внимание все обстоятельства дела.

Читайте также:
Где работать пенсионеру в БашкирииУфимский «глаз Бога» оказался слепымПогода в Уфе удивляет аномалиями
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Полиция#Ребенок#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Родительские права#Белебей#Инцидент#Мелеуз#Домашнее насилие#Развод#Инциденты#Алкоголизм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика