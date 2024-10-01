Уфимец жалуется на домашнее насилие

Posted 1 октября, 16:26
Published 1 октября, 16:26
Modified 1 октября, 17:28
Updated 1 октября, 17:28
С момента заключения брака в 2014 году у пары все шло относительно спокойно. Однако после рождения дочери в 2020 году ситуация резко изменилась. Женщина начала злоупотреблять алкоголем, что привело к регулярным скандалам и физическому насилию с её стороны.
Мужчина пытался помочь своей второй половинке справиться с зависимостью, отправляя её в клиники, но все усилия оказались тщетными. В мае 2024 года женщина потеряла работу, что лишь усугубило её состояние. В результате постоянного насилия и угроз, мужчина принял решение покинуть дом вместе с дочерью.
После очередного инцидента он обратился в полицию. По данным источников, оперативники составили административный протокол на женщину и предупредили её о возможных последствиях — лишении родительских прав. По словам уфимца, его дочь страдает от нехватки внимания и заботы из-за запойного поведения матери, что может повлиять на её здоровье и развитие.
Как стало известно, мужчина готов бороться за будущее своей дочери и надеется, что суд примет во внимание все обстоятельства дела.
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