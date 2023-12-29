Ревность и равнодушие соседей. Знакомые убитой в Башкирии рассказали историю её жизни

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В Стерлитамаке мужчина ворвался в квартиру бывшей жены и расправился с ней.
Сорокадвухлетний Виталий ночью проник в квартиру Анны Б. Перед этим он вооружился пистолетом, битой, ножом, наручниками и кляпом. Попав в чужое жилище, он увидел её сына, которого заковал в наручники, угрожая пистолетом.
С возвращением домой супруги, они начали ссориться. Парень смог убежать и в наручниках побежал до знакомых, чтобы те вызвали полицию. Ссора в квартире превратилась в расправу — мужчина несколько раз всадил ножом в шею и грудь бывшей супруги. Она скончалась на месте. Утром его задержали сотрудники ГИБДД.
«КП-Уфа» узнала историю отношений Виталия и Анны. Оказывается, для обоих брак был вторым, от первого брака у Анны остался сын. В 2019 году Виталий и Анна поженились, но спустя пару лет Виталий начал ревновать. Недоверие и упрёки перешли в физическое насилие, из-за чего девушка подала на развод.
Случившееся в декабре — не первый инцидент, когда Виталий применял силу. Два года назад он заявился в магазин одежды, принадлежащий жене, повалил её на пол и начал душить, угрожая убить. Менее чем, через месяц мужчина во второй раз избил жену, угрожая элекрошокером, ножом и бутылкой, в которой якобы была кислота. После этого нападения Анна обратилась в полицию.
Сестра погибшей утверждает, что заявление от Анны долгое время отказывались принимать. В итоге Виталия судили по четырём статья уголовного кодекса, но на судебном заседании сама бывшая супруга попросила прекратить дело и заявила о примирении сторон с материальной компенсацией.
Однако примирением отношения не закончились. Три месяца до убийства Виталий выслеживал семью, планируя акт насилия.
Во время последней встречи Анне удалось каким-то образом вырваться из избиений, выбежать в подъезд. Она начала стучать в двери соседей, но те не отреагировали. Сыну удалось убежать, но когда полиция приехала в квартиру, было поздно — женщина лежала мёртвой.
История кровавой расправы в Стерлитамаке напоминает трагический сюжет с гибелью Дины Махияновой в Белорецке. После развода бывший муж продолжал истязаться над девушкой. Повод был такой же — ревность и личная неприязнь.