Ревность и равнодушие соседей. Знакомые убитой в Башкирии рассказали историю её жизни

Случившееся в декабре — не первый инцидент, когда Виталий применял силу. Два года назад он заявился в магазин одежды, принадлежащий жене, повалил её на пол и начал душить, угрожая убить. Менее чем, через месяц мужчина во второй раз избил жену, угрожая элекрошокером, ножом и бутылкой, в которой якобы была кислота. После этого нападения Анна обратилась в полицию.