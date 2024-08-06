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Published Сегодня, 06:17

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Слепую женщину убили и спрятали в морозильнике в Башкирии

Слепую женщину убили и спрятали в морозильнике в Башкирии

6 августа 2024, 06:17
Фото: Следком Уфа
В Зианчуринском районе мужчина предстанет перед судом за убийство своей 86-летней бабушки, сообщает прокуратура РБ.

Согласно данным следствия, трагедия произошла в июле 2023 года. В состоянии алкогольного опьянения 30-летний внук начал конфликт с бабушкой, которая не могла защищаться из-за своего возраста и здоровья. В ходе ссоры, охваченный гневом и личной неприязнью, он нанес ей множественные удары руками и ногами по жизненно важным органам и задушил ее.

Чтобы скрыть следы своего преступления, молодой человек поместил тело пожилой женщины в морозильную камеру на территории своего дома и уехал в Уфу. На протяжении более трех месяцев бабушка числилась пропавшей без вести. Дочь пропавшей обратилась в правоохранительные органы после того, как не смогла связаться со своим сыном и обнаружила исчезновение коров, которые принадлежали ее матери.

Женщину убивали у всех на глазах в Башкирии
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Следствие оказалось непростым: лишь благодаря детальному анализу всех обстоятельств дела удалось установить местонахождение обвиняемого. Он был задержан полицией в Уфе. Во время допроса сначала пытался отнекиваться от своих действий, но вскоре признал свою вину и рассказал о том, что произошло той злополучной ночью.

Экспертиза подтвердила наличие телесных повреждений на теле погибшей, что стало дополнительным доказательством криминального характера смерти. Следствие завершено, а уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Республики Башкортостан.

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