Слепую женщину убили и спрятали в морозильнике в Башкирии

Чтобы скрыть следы своего преступления, молодой человек поместил тело пожилой женщины в морозильную камеру на территории своего дома и уехал в Уфу. На протяжении более трех месяцев бабушка числилась пропавшей без вести. Дочь пропавшей обратилась в правоохранительные органы после того, как не смогла связаться со своим сыном и обнаружила исчезновение коров, которые принадлежали ее матери.