Слепую женщину убили и спрятали в морозильнике в Башкирии

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Согласно данным следствия, трагедия произошла в июле 2023 года. В состоянии алкогольного опьянения 30-летний внук начал конфликт с бабушкой, которая не могла защищаться из-за своего возраста и здоровья. В ходе ссоры, охваченный гневом и личной неприязнью, он нанес ей множественные удары руками и ногами по жизненно важным органам и задушил ее.
Чтобы скрыть следы своего преступления, молодой человек поместил тело пожилой женщины в морозильную камеру на территории своего дома и уехал в Уфу. На протяжении более трех месяцев бабушка числилась пропавшей без вести. Дочь пропавшей обратилась в правоохранительные органы после того, как не смогла связаться со своим сыном и обнаружила исчезновение коров, которые принадлежали ее матери.
Следствие оказалось непростым: лишь благодаря детальному анализу всех обстоятельств дела удалось установить местонахождение обвиняемого. Он был задержан полицией в Уфе. Во время допроса сначала пытался отнекиваться от своих действий, но вскоре признал свою вину и рассказал о том, что произошло той злополучной ночью.
Экспертиза подтвердила наличие телесных повреждений на теле погибшей, что стало дополнительным доказательством криминального характера смерти. Следствие завершено, а уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Республики Башкортостан.