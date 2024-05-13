В Казахстане Суд вынес приговор Куандыку Бишимбаеву, подозреваемому в убийстве жены

По информации РИА, тело Салтанат Нукеновой нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, Куандык Бишимбаев, избивал её в течение нескольких часов. По его словам, девушка сама спровоцировала конфликт. Множественные травмы на её теле он объяснил тем, что Нукенова упала после того, как он ее толкнул. Как стало известно позднее, в день убийства Бишимбаев записал издевательства над Нукеновой на телефон.