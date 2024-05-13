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Бывший министр экономики Казахстана выслушал приговор за убийство и насилие

В Казахстане Суд вынес приговор Куандыку Бишимбаеву, подозреваемому в убийстве жены

13 мая 2024, 12:41
Фото: 1MI

Бывший министр экономики Казахстана выслушал приговор за убийство и насилие

Экс-министра экономики Казахстана признали виновным в истязаниях и жестоком убийстве жены Салтанат Нукеновой, сообщает РБК со ссылкой на Zakon.kz.

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве свой жены Салтанат Нукеновой. Приговор вынес суд в Астане.

Куандык Бишимбаев в зале судаКуандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда
Фото: YouTube-канал Верховного суда республики Казахстан

По информации РИА, тело Салтанат Нукеновой нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, Куандык Бишимбаев, избивал её в течение нескольких часов. По его словам, девушка сама спровоцировала конфликт. Множественные травмы на её теле он объяснил тем, что Нукенова упала после того, как он ее толкнул. Как стало известно позднее, в день убийства Бишимбаев записал издевательства над Нукеновой на телефон.

Как сообщает телеграм-канал Avia.pro, в последнем слове Бишимбаев отказался признавать себя убийцей, а также заявил о предвзятом отношении общества и суда.

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