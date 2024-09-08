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Ребёнок оказался в плену в Башкирии

Ребёнок оказался в плену в Башкирии

8 сентября 2024, 04:51
Фото: 1MI
Об этом сообщает региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.
Сюжет
Дети

В Белорецке родителям 3-летнего мальчика пришлось вызывать спасателей, чтобы те вызволили сына из радиатора — любопытное чадо решило проверить, что будет, если просунуть в решётку батарею отопления палец.

Опытным путём мальчик выяснил, что делать так явно больше не стоит — вытащить палец обратно ребёнок не сумел, бессильны в этой ситуации оказались и родители.

К счастью, спасатели сумели освободить малыша из плена. С пальцем всё в итоге было в порядке — помощь врачей не понадобилась.

Фото: ГК РБ по ЧС
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке девятилетняя девочка убежала из дома после ссоры с родителями — у школьницы отобрали телефон за невыполненную «домашку».

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