Торговые точки сносят в Уфе

Нестационарный торговый объект снесли в Демском районе Уфы в понедельник, 29 июля. Речь идет о торговом павильоне по улице Ухтомского. В администрации района отметили, что объект своим внешним видом противоречил типовым эскизам, которые были утверждены ранее. Также собственник павильона не смог предоставить правоустанавливающие документы.