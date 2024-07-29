Торговые точки сносят в Уфе

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Нестационарный торговый объект снесли в Демском районе Уфы в понедельник, 29 июля. Речь идет о торговом павильоне по улице Ухтомского. В администрации района отметили, что объект своим внешним видом противоречил типовым эскизам, которые были утверждены ранее. Также собственник павильона не смог предоставить правоустанавливающие документы.
В администрации добавили, что для того, чтобы упорядочить нестационарные торговые точки на ежедневной основе проводятся профилактические рейды при участии отдела координации торговли, общественного питания и услуг.
В связи с этим предпринимателям рекомендовали самостоятельно обращаться за помощью в отдел, чтобы избежать сноса своих объектов торговли. Специалисты отдела, в свою очередь, окажут содействие с оформлением необходимой документации.