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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Торговые точки сносят в Уфе

Торговые точки сносят в Уфе

29 июля 2024, 10:40
Фото: Администрация Демского района Уфы.
В администрации Демского района объяснили снос зданий по улице Ухтомского.

Нестационарный торговый объект снесли в Демском районе Уфы в понедельник, 29 июля. Речь идет о торговом павильоне по улице Ухтомского. В администрации района отметили, что объект своим внешним видом противоречил типовым эскизам, которые были утверждены ранее. Также собственник павильона не смог предоставить правоустанавливающие документы.

В администрации добавили, что для того, чтобы упорядочить нестационарные торговые точки на ежедневной основе проводятся профилактические рейды при участии отдела координации торговли, общественного питания и услуг.

Фото: Администрация Демского района Уфы.

В связи с этим предпринимателям рекомендовали самостоятельно обращаться за помощью в отдел, чтобы избежать сноса своих объектов торговли. Специалисты отдела, в свою очередь, окажут содействие с оформлением необходимой документации.

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