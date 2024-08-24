Уфимские чиновники начали граблить

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Чиновники вооружились метлами, граблями и мусорными мешками и принялись за дело. Они очищали тротуары от опавших листьев, собирали мусор и ухаживали за зелеными насаждениями. Антон Тарасов, глава Администрации Демского района, поделился своими впечатлениями от мероприятия.
— Мы с коллегами начали день с большой уборки. Хорошая погода, отличное настроение и дружная компания — прекрасные составляющие для командного субботника, — делится Антон Тарасов.
Такой подход к наведению порядка в районе не остался незамеченным. Жители и гости Дёмы всегда ценят чистоту на улицах и во дворах и стремятся поддерживать порядок.
— Уверен, что наш пример даст понимание всем остальным, что многое зависит от нас самих, — добавил Тарасов.