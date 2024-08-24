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Уфимские чиновники начали граблить

Уфимские чиновники начали граблить

24 августа 2024, 07:35
Фото: Антон Тарасов
Субботнее утро, 24 августа, в Уфе началось с активной уборки, организованной местными чиновниками.

Чиновники вооружились метлами, граблями и мусорными мешками и принялись за дело. Они очищали тротуары от опавших листьев, собирали мусор и ухаживали за зелеными насаждениями. Антон Тарасов, глава Администрации Демского района, поделился своими впечатлениями от мероприятия.

— Мы с коллегами начали день с большой уборки. Хорошая погода, отличное настроение и дружная компания — прекрасные составляющие для командного субботника, — делится Антон Тарасов.
Фото: Антон Тарасов

Такой подход к наведению порядка в районе не остался незамеченным. Жители и гости Дёмы всегда ценят чистоту на улицах и во дворах и стремятся поддерживать порядок.

— Уверен, что наш пример даст понимание всем остальным, что многое зависит от нас самих, — добавил Тарасов.
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