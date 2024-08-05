В Уфе пассажиров отлично порадуют осенью

Не стоит забывать о недавнем транспортном коллапсе, который произошел в Уфе в июле 2024 года из-за закрытия Шакшинского моста. Люди буквально стояли в пробках сутки напролет — как на машинах, так и ожидая электрички. Власти старались помочь жителям справиться с ситуацией, но все же этот опыт показал необходимость создания более эффективной транспортной системы.