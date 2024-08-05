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В Уфе пассажиров отлично порадуют осенью

В Уфе пассажиров отлично порадуют осенью

5 августа 2024, 08:00
Фото: Антон Тарасов
Продолжаются работы над будущим остановочно-пересадочном комплексом от станции Дёма, расположенном по улице Центральной, сообщает глава Администрации Демского района Уфы.

Строительство нового остановочно-пересадочного комплекса в Уфе — это транспортная революция для юго-западного направления города. Работы идут полным ходом: завершается обустройство фасада, ведутся внутренние отделочные работы и завозятся инертные материалы для создания парковочных зон и разворотного кольца. Это место станет конечной точкой для множества автобусных маршрутов, а значит, обеспечит удобство передвижения для сотен уфимцев.

Проект реализуется при поддержке администрации города и района и является инвестиционным проектом автотранспортной компании «Альянс СКД». Пассажиры смогут доехать до комплекса на автобусе, а затем пересесть на электричку от станции Дёма — это значительно сократит время в пути и разгрузит городские дороги.

Фото: Антон Тарасов

Не стоит забывать о недавнем транспортном коллапсе, который произошел в Уфе в июле 2024 года из-за закрытия Шакшинского моста. Люди буквально стояли в пробках сутки напролет — как на машинах, так и ожидая электрички. Власти старались помочь жителям справиться с ситуацией, но все же этот опыт показал необходимость создания более эффективной транспортной системы.

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По прогнозам специалистов, ввод нового остановочно-пересадочного комплекса в эксплуатацию планируется в конце третьего квартала 2024 года. Если все пойдет по намеченному графику, уфимцы смогут оценить преимущества новой инфраструктуры уже совсем скоро.

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