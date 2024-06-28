Над Уфой летал беспилотник

БПЛА заметили в небе над Уфой в мае 2024 года. Квадрокоптер кружил над берегом озера Кустаревское в Демском районе Уфы. Появление в небе над городом БПЛА привлекло внимание специальных служб. Оперативная проверка быстро установила, кто запустил беспилотник в небо, хотя на аппарате не было опознавательных знаков, а техника не была зарегистрирована по требованиям закона.