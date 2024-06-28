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Над Уфой летал беспилотник

Над Уфой летал беспилотник

28 июня 2024, 10:39
Фото: 1MI
Появление в небе квадрокоптера привлекло внимание спецслужб, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

БПЛА заметили в небе над Уфой в мае 2024 года. Квадрокоптер кружил над берегом озера Кустаревское в Демском районе Уфы. Появление в небе над городом БПЛА привлекло внимание специальных служб. Оперативная проверка быстро установила, кто запустил беспилотник в небо, хотя на аппарате не было опознавательных знаков, а техника не была зарегистрирована по требованиям закона.

Оказалось, что квадрокоптер принадлежит жителю Уфы. Мужчина перед запуском беспилотника над озером в Уфе не направил уведомление о полёте и не согласовал маршрут с органами власти. Так что вылет оказался незаконным. За эти нарушения жителя Уфы оштрафовали в Ространснадзоре. Общая сумма взыскания составила более ₽30 000.

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Беспилотник#Инциденты#Нарушение закона#Приволжская транспортная прокуратура#Квадрокоптер#Демский район#Озеро Кустаревское#Ространснадзор
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