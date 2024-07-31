Уфе грозит потоп

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:44
Уровень воды в реках Уфы вырастет в ближайшие дни. Как пояснили в мэрии, уровень водички связан с обильными осадками, продолжавшимися в республике в течение нескольких дней, а также с выросшим сбросом воды на Павловском водохранилище.
Отмечается, что повышение уровня воды в реках может сказаться на владельцах садовых участков. В частности, существует вероятность перелива автомобильных дорог, ведущих к СНТ в Демском и Ленинском районах Уфы.
В мэрии также заявили, что мониторинг паводковой обстановки ведется на всех участках возможного подтопления.