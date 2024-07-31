mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Уфе грозит потоп

Уфе грозит потоп

31 июля 2024, 06:19
Фото: 1MI
Ситуация находится на контроле городского управления гражданской защиты, сообщили в мэрии.

Уровень воды в реках Уфы вырастет в ближайшие дни. Как пояснили в мэрии, уровень водички связан с обильными осадками, продолжавшимися в республике в течение нескольких дней, а также с выросшим сбросом воды на Павловском водохранилище.

Отмечается, что повышение уровня воды в реках может сказаться на владельцах садовых участков. В частности, существует вероятность перелива автомобильных дорог, ведущих к СНТ в Демском и Ленинском районах Уфы.

В мэрии также заявили, что мониторинг паводковой обстановки ведется на всех участках возможного подтопления.

Читайте также:
Туристы из-за дождя застряли в БашкирииТанцы в Башкирии взорвали соцсетиТело ребенка нашли в реке в Башкирии
#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Ленинский район#Инциденты#Демский район
Подпишитесь
Смерч ждут в Уфе
Сегодня, 06:59
Кто получит ₽350 000 в Башкирии
Сегодня, 07:10
Топовый блогер растрогал уфимцев
Сегодня, 06:27
Радий Хабиров призвал «сделать это»
Сегодня, 06:44
Уфимца уволили из-за сломанного носа
Сегодня, 05:13