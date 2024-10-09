«Мальчик с кураем» засиял в Уфе

Posted 9 октября, 03:59
Published 9 октября, 03:59
Modified 9 октября, 07:16
Updated 9 октября, 07:16
Как отчитались власти города на ресурсах уфимской администрации, протяжённость растяжек для гирлянд составляет 210 м. Как информировал Mkset, сам фонтан отключили ещё в сентябре — гидротехническое сооружение отправили «в спячку» для зимовки.
Кадрами новой иллюминации поделился у себя в соцсетях и мэр города Ратмир Мавлиев. Публикация быстро начала собирать комментарии с мнениями уфимцев о гирлянде, самом сквере и наболевших проблемах в этом районе.
— Красотища красота! Было супер — стало огнище огненное!
— А зачем? Подобная иллюминация уже превратила аллею БГМУ в неуютное место. Да и думаю жильцы дома рядом совсем не радуются подсветке в окнах
— На этой площади стоят всего лишь несколько скамеек, которые всегда заняты. А вдоль этой аллеи раньше росли прекрасные деревья.
— Обратите внимание, пожалуйста, что прямо за поворотом от этого великолепия, на Комсомольской, на аллее, по которой школьники в вечернее время возвращаются домой — кромешная тьма.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются установить новый фонтан. Объект появится в рамках обновления сквера «Орион» в Дёмском районе города.