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Posted 9 октября, 03:59

Published 9 октября, 03:59

Modified 9 октября, 07:16

Updated 9 октября, 07:16

«Мальчик с кураем» засиял в Уфе

«Мальчик с кураем» засиял в Уфе

9 октября 2024, 03:59
В столице Башкирии площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» — у закрывшегося кинотеатра «Искра» — в минувший вторник, 8 октября, получила новую подсветку.

Как отчитались власти города на ресурсах уфимской администрации, протяжённость растяжек для гирлянд составляет 210 м. Как информировал Mkset, сам фонтан отключили ещё в сентябре — гидротехническое сооружение отправили «в спячку» для зимовки.

«Мальчик с кураем» впал в спячку
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Кадрами новой иллюминации поделился у себя в соцсетях и мэр города Ратмир Мавлиев. Публикация быстро начала собирать комментарии с мнениями уфимцев о гирлянде, самом сквере и наболевших проблемах в этом районе.

— Красотища красота! Было супер — стало огнище огненное!
— А зачем? Подобная иллюминация уже превратила аллею БГМУ в неуютное место. Да и думаю жильцы дома рядом совсем не радуются подсветке в окнах
— На этой площади стоят всего лишь несколько скамеек, которые всегда заняты. А вдоль этой аллеи раньше росли прекрасные деревья.
— Обратите внимание, пожалуйста, что прямо за поворотом от этого великолепия, на Комсомольской, на аллее, по которой школьники в вечернее время возвращаются домой — кромешная тьма.
В Уфе поставят новый фонтан
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются установить новый фонтан. Объект появится в рамках обновления сквера «Орион» в Дёмском районе города.

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