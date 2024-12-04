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Дача

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Декабрь
Как устроить незабываемый Новый год на даче: секреты уютного праздника вдали от город
4 декабря, 13:55
Ноябрь
Пять ошибок при планировке участка, которые могут обойтись вам в копеечку
1 ноября, 13:42
Октябрь
Обязательно сделайте это перед зимой: топ-7 дел в саду и огороде
24 октября, 13:23
Даже самые старые кусты дадут урожай: осеннее омолаживание смородины
24 октября, 09:44
Видео. Уфимец вырастил на даче наркоурожай
21 октября, 10:24
Как сделать сад невидимым для соседей: советы для уединения в вашем саду
16 октября, 06:30
Сентябрь
Молотками и ломом выкапывают картошку в Башкирии
24 сентября, 17:20
Омолаживаем растения, чтобы продлить плодоношение огурцов и зелени
9 сентября, 09:30
Август
Как дешево вылечить любые болезни у растений: советы от эксперта
29 августа, 09:19
Эксперты рассказали, что делать с томатами в августе — от обрезки до мульчирования
28 августа, 12:30
Чтобы не было сюрпризов: эксперт дал совет, как подготовить дачу к осени
14 августа, 13:08
Март
Семена взойдут все до единого — 6 растворов для замачивания перед посадкой
22 марта, 17:59
Запреты для дачников в 2024 году — вот за что придется заплатить штраф
22 марта, 12:49

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