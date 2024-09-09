Омолаживаем растения, чтобы продлить плодоношение огурцов и зелени

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Лето заканчивается, а значит, самое время подумать о том, как продлить жизнь вашим любимым растениям и обеспечить урожай на следующий год. В нашем новом материале мы собрали советы агрохимика-растениевода агрофирмы «Семена Алтая» Виктории Карелиной, которые помогут вам омолодить огурцы и другие зелёные культуры, а также позаботиться о здоровье цветочных растений.
Процесс омоложения огурцов может показаться сложным, но следуя этим простым шагам, вы сможете продлить их плодоношение и улучшить общий вид растений. Самый главный инструмент в этом деле — секатор, а также понадобятся комплексные удобрения.
Когда речь заходит о зелёных культурах, таких как укроп, базилик и петрушка, подход к омоложению может несколько отличаться.
— Обращаю внимание, что эти культуры либо стригутся, либо пересеиваются, но не удобряются. Зелень имеет повышенную склонность к накоплению нитратов, и безразлична к тому, откуда их брать, — добавляет Виктория.