Омолаживаем растения, чтобы продлить плодоношение огурцов и зелени

Лето заканчивается, а значит, самое время подумать о том, как продлить жизнь вашим любимым растениям и обеспечить урожай на следующий год. В нашем новом материале мы собрали советы агрохимика-растениевода агрофирмы «Семена Алтая» Виктории Карелиной, которые помогут вам омолодить огурцы и другие зелёные культуры, а также позаботиться о здоровье цветочных растений.