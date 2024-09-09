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Омолаживаем растения на участке

Омолаживаем растения, чтобы продлить плодоношение огурцов и зелени

9 сентября 2024, 09:30
Фото: 1MI
Омолаживаем растения на участке
Эксперты рассказали, как правильно обрезать растения, чтобы они продолжали давать урожай до поздней осени. Советы по омоложению огорода — в нашем новом материале.

Лето заканчивается, а значит, самое время подумать о том, как продлить жизнь вашим любимым растениям и обеспечить урожай на следующий год. В нашем новом материале мы собрали советы агрохимика-растениевода агрофирмы «Семена Алтая» Виктории Карелиной, которые помогут вам омолодить огурцы и другие зелёные культуры, а также позаботиться о здоровье цветочных растений.

Омоложение огурцов: шаг за шагом

Процесс омоложения огурцов может показаться сложным, но следуя этим простым шагам, вы сможете продлить их плодоношение и улучшить общий вид растений. Самый главный инструмент в этом деле — секатор, а также понадобятся комплексные удобрения.

  1. Удаление старых листьев и плетей: начните с уборки старых листьев снизу и плетей, которые уже отплодоносили. Обрежьте усы и очистите плеть примерно до первых молодых завязей. Если на растении остались крупные плоды, обязательно их снимите, чтобы они не забирали питание.
  2. Подвязывание растения: если ваш огурец подвязан на шпалере, приспустите её. Далее действуйте по ситуации:
    • При сухой погоде и отсутствии заболеваний. Огурец можно повторно укоренить, что добавит ему сил для роста молодых завязей. Для этого снимите его с поветей, опустите на землю и сверните плеть калачиком, который можно присыпать землёй. На плетях начнут развиваться пасынки, которые прирастут к земле и продолжат рост уже с новой корневой системой. Макушку снова нужно будет подвязать.
    • Если в теплице лежит мульча. Достаточно спустить растение, приколоть его металлическими шпильками к земле, а макушку с молодыми завязями повторно подвязать на плеть.
  1. Подкормка растения. После всех манипуляций обязательно подкормите огурец любым комплексным удобрением с азотом, фосфором и калием.
Омоложение огурцов: шаг за шагомОмоложение огурцов: шаг за шагом
Омоложение огурцов: шаг за шагом
Фото: 1MI

Омоложение зелёных культур

Когда речь заходит о зелёных культурах, таких как укроп, базилик и петрушка, подход к омоложению может несколько отличаться.

  • Укроп.
    Укроп отрастает плохо после стрижки, поэтому лучше полностью удалить старые растения и посеять новый урожай. За две недели он вырастет до небольшого размера, а через месяц уже будет полноценный кустик, готовый к сбору.
  • Базилик.
    Базилик хорошо реагирует на стрижку. Достаточно сохранить его сухоцветы, и он быстро отрастёт заново.

  • Петрушка.
    Её можно состричь практически под корень, и она будет хорошо себя чувствовать. При понижении температуры петрушка быстро и активно растёт. После стрижки её можно посадить в кашпо и занести домой, где она будет радовать вас урожаем на протяжении всей зимы.
— Обращаю внимание, что эти культуры либо стригутся, либо пересеиваются, но не удобряются. Зелень имеет повышенную склонность к накоплению нитратов, и безразлична к тому, откуда их брать, — добавляет Виктория.
Укроп проще полностью пересеятьУкроп проще полностью пересеять
Укроп проще полностью пересеять
Фото: 1MI

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#Ольга Харина#Цветы#Огород#Дача#Сад#Огурцы#КЦ#Огороды
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