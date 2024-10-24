Обязательно сделайте это перед зимой: топ-7 дел в саду и огороде

С приходом осени садоводы и огородники начинают готовить свои участки к зиме. Это время не только для сбора урожая, но и для множества других важных дел, которые помогут сохранить здоровье растений и подготовить сад к новому сезону. Эксперт дала советы о том, как правильно ухаживать за огородом.

Агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая» Виктория Карелина рассказала про топ-7 самых важных дел, о которых обязательно нужно позаботиться прежде, чем уйти зимовать. 1. Избавьтесь от мусора Перед тем как выпадет снег, важно собрать весь строительный мусор на участке. На каждом дачном участке, даже самом ухоженном, может скапливаться хлам: старые листы поликарбоната, пленка, доски и другие ненужные предметы. Уберите их, чтобы предотвратить неожиданные сюрпризы и обезопасить соседей. Кроме того, вы тем самым устраняете места, где могут зимовать вредители. Таким образом вы избавляетесь от мест, в которых могут зимовать вредители . Фото: 1MI 2. Слейте воду из баков Не забудьте слить воду из всех баков для полива, уличных емкостей и больших металлических контейнеров. Зимой вода расширяется, и это может привести к разрыву баков, независимо от их материала. Не забывайте также о баках в бане — слейте и горячую, и холодную воду, чтобы избежать повреждений. 3. Обработка деревянных конструкций Пока температура не опустилась ниже нуля, позаботьтесь об обработке деревянных конструкций от плесени. Для этого идеально подходит медный купорос. Приготовьте 1% раствор: на 10 литров воды потребуется 100 граммов медного купороса. Залейте раствор в опрыскиватель и обработайте деревянные конструкции, такие как сараи или баню. — После обработки рекомендуется пропитать дерево маслом или покрасить его любой эмалью. Это особенно важно сделать перед закрытием дачи или погреба, — советует эксперт. Обработка деревянных конструкций . Фото: Изображение Midjourney 4. Защита от грызунов Чтобы предотвратить повреждение урожая, который хранится в подвале или погребе, необходимо позаботиться о защите от грызунов. Раскладывайте яды от мышей, крыс и полевок, чтобы защитить свои запасы. Помните, что грызуны могут грызть не только пищу, но и любые предметы, такие как картон и бумага, поэтому необходимо принимать меры предосторожности. 5. Очищение септика или выгребной ямы Если на даче или в частном доме есть собственная сливная яма или септик, не забудьте их очистить перед зимой. Используйте специальные биологические препараты или компостообразователи. Очистка проходит так: Засыпьте выбранное средство в септик и подождите время, указанное в инструкции. После истечения срока выполните откачку септика. Эта процедура обеспечит нормальное функционирование вашей канализации в будущем. В случае с теплицей работа по её подготовке к зиме будет многоэтапной . Фото: 1MI 6. Подготовка теплицы Подготовка теплицы к зиме — это многоэтапный процесс. Он включает в себя: Уход за грунтом: В зависимости от состояния грунта проведите его обработку от вредителей и болезней.

В зависимости от состояния грунта проведите его обработку от вредителей и болезней. Мойка теплицы: После завершения работы с растениями тщательно мойте теплицу, используя жидкое мыло или средство для мытья посуды.

После завершения работы с растениями тщательно мойте теплицу, используя жидкое мыло или средство для мытья посуды. Окраска металлических конструкций: Не забудьте подкрасить ржавые участки. Если не устранить их вовремя, маленькие ржавые пятна могут перерасти в большие проблемы весной.

Не забудьте подкрасить ржавые участки. Если не устранить их вовремя, маленькие ржавые пятна могут перерасти в большие проблемы весной. Обеззараживание: Для этого используйте дымовые шашки. Обратите внимание, что шашки должны быть дымовыми, а не серными, так как последние могут повредить металлические конструкции. — Обратите внимание что шашки должны быть именно дымовые, а не серные или табачные. Серные шашки сильно навредят металлическим конструкциям; табачные же действенны только от живущих активных вредителей, и не помогают от оседающих бактерий и спящих насекомых, — добавляет Виктория. 7. Чистка инструментов Не забывайте о своих инструментах. Все лопаты, грабли, вилы и прочие инструменты требуют тщательной очистки. Помыть их можно простой водой. Если ваши инструменты ржавые, покрасьте их молотковой краской. Секаторы и другие режущие инструменты необходимо сбрызнуть смазкой, чтобы предотвратить ржавление и подготовить их к весенней обрезке. Ранее эксперты рассказали о правилах ухода за теплицей из поликарбоната. Создайте осенний огород на подоконнике и соберите урожай в холодное время! Узнать подробнее Читайте также: Чем обработать огород после сбора урожая: питаем и обеззараживаем почву Осенний влагозарядный полив: что это и почему он так важен? 4 простых лайфхака, как отмерить удобрения без весов: советы опытного агронома