Обязательно сделайте это перед зимой: топ-7 дел в саду и огороде

Posted 24 октября, 13:23
Published 24 октября, 13:23
Modified 24 октября, 13:25
Updated 24 октября, 13:25
Агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая» Виктория Карелина рассказала про топ-7 самых важных дел, о которых обязательно нужно позаботиться прежде, чем уйти зимовать.
Перед тем как выпадет снег, важно собрать весь строительный мусор на участке. На каждом дачном участке, даже самом ухоженном, может скапливаться хлам: старые листы поликарбоната, пленка, доски и другие ненужные предметы. Уберите их, чтобы предотвратить неожиданные сюрпризы и обезопасить соседей. Кроме того, вы тем самым устраняете места, где могут зимовать вредители.
Не забудьте слить воду из всех баков для полива, уличных емкостей и больших металлических контейнеров. Зимой вода расширяется, и это может привести к разрыву баков, независимо от их материала. Не забывайте также о баках в бане — слейте и горячую, и холодную воду, чтобы избежать повреждений.
Пока температура не опустилась ниже нуля, позаботьтесь об обработке деревянных конструкций от плесени. Для этого идеально подходит медный купорос. Приготовьте 1% раствор: на 10 литров воды потребуется 100 граммов медного купороса. Залейте раствор в опрыскиватель и обработайте деревянные конструкции, такие как сараи или баню.
— После обработки рекомендуется пропитать дерево маслом или покрасить его любой эмалью. Это особенно важно сделать перед закрытием дачи или погреба, — советует эксперт.
Чтобы предотвратить повреждение урожая, который хранится в подвале или погребе, необходимо позаботиться о защите от грызунов. Раскладывайте яды от мышей, крыс и полевок, чтобы защитить свои запасы. Помните, что грызуны могут грызть не только пищу, но и любые предметы, такие как картон и бумага, поэтому необходимо принимать меры предосторожности.
Если на даче или в частном доме есть собственная сливная яма или септик, не забудьте их очистить перед зимой. Используйте специальные биологические препараты или компостообразователи. Очистка проходит так:
Эта процедура обеспечит нормальное функционирование вашей канализации в будущем.
Подготовка теплицы к зиме — это многоэтапный процесс. Он включает в себя:
— Обратите внимание что шашки должны быть именно дымовые, а не серные или табачные. Серные шашки сильно навредят металлическим конструкциям; табачные же действенны только от живущих активных вредителей, и не помогают от оседающих бактерий и спящих насекомых, — добавляет Виктория.
Не забывайте о своих инструментах. Все лопаты, грабли, вилы и прочие инструменты требуют тщательной очистки. Помыть их можно простой водой. Если ваши инструменты ржавые, покрасьте их молотковой краской. Секаторы и другие режущие инструменты необходимо сбрызнуть смазкой, чтобы предотвратить ржавление и подготовить их к весенней обрезке.
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