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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Эксперты рассказали что делать с томатами в августе, чтобы сохранить здоровый урожай

Эксперты рассказали, что делать с томатами в августе — от обрезки до мульчирования

28 августа 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты рассказали что делать с томатами в августе, чтобы сохранить здоровый урожай
Как обрезать кусты с томатами и нужно ли удалять всю листву — эксперты делятся своими рекомендациями, которые дают здоровый урожай.

Несмотря на то, что томаты активно плодоносят в августе, садоводы и огородники могут сталкиваться с различными проблемами. Виктория Карелина, агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая», рассказала, какие мероприятия необходимо провести, чтобы сохранить урожай.

Удаление верхушки

Одна из главных задач в августе — это удаление верхушки томатов. Растения могут расти вверх бесконечно, закладывая новые ростовые почки на верхушке. Это требует много энергии, которая могла бы идти на формирование плодов. Чтобы избежать этого, необходимо отсекать макушку с помощью секатора. Но будьте осторожны: если в течение лета боковые пасынки были удалены некачественно, это может повлиять на их рост.

Как определить время для удаления макушки?

Важно знать, когда именно стоит проводить эту процедуру. Вот несколько факторов, который помогут вам определить подходящий период для отсекания:

  • В зависимости от сорта, от цветения томата до получения спелых плодов проходит от 40 до 50 дней в тёплое время года, и от 65 до 70 при ночной температуре ниже +15 градусов;
  • Если уже появилась кисть на макушке растения и активно цветёт, не жалейте её и спокойно отсекайте, потому что она все равно уже не успеет превратиться в плоды.
Спеющие томатыСпеющие томаты
Спеющие томаты
Фото: 1MI

Удаление листьев

Для стимуляции роста плодов и сокращения болезней необходимо создать хорошее проветривание растений. Это можно сделать, отрезая листья от низа стебля и вверх. В результате нижние кисти должны быть оголены практически полностью. Также необходимо удалять пасынки, которые уже не нужны. Листья подрезаем частично или наполовину.

— Однако не стоит торопиться убирать все листья полностью. Листья участвуют в процессе фотосинтеза, благодаря которому растение вырабатывает сахар и крахмал, — предостерегает Виктория.

Без листьев плоды будут недополучать питание и вырастут безвкусными. Поэтому сохраняйте листья как можно дольше.

Мульчирование почвы

Следующее важное мероприятие — мульчирование. Используйте сено, солому и другие материалы для покрытия почвы.

  • В жару мульча предотвращает пересыхание и перегрев почвы в дневные часы, а ночью защищает от попадания болезнетворных микроорганизмов.
  • В дождливый период мульча спасает от инфекций, находящихся в почве.

Закладывайте мульчу плотно, чтобы она касалась стеблей растения.

Для мульчирования можно использовать сено, солому и другие материалыДля мульчирования можно использовать сено, солому и другие материалы
Для мульчирования можно использовать сено, солому и другие материалы
Фото: 1MI

Распознавание и лечение болезней

Если первые признаки болезни уже появились, важно уметь правильно распознать их и принять меры.

  • Кладоспориоз: проявляется светлыми пятнами на листьях томатов. На нижней стороне листьев можно увидеть бурые пятна, похожие на коричневатый или сероватый налет.
  • Фитофтороз: выражается потемнением на листьях, которое постоянно увеличивается. За одну ночь листья могут полностью почернеть.
  • Бурая пятнистость (альтернариоз): проявляется темными пятнышками на поверхности листа, которые обычно начинаются от края листа.

Что делать при обнаружении заболеваний?

— Если вы заметили одно из этих заболеваний на своих растениях, первым делом соберите спелый урожай и тот, который вот-вот поспеет. Затем проведите обработку медьсодержащими препаратами, такими как Купроксат, Бордоская смесь или Абига-Пик, — рассказывает блогер.

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#Ольга Харина#Урожай#Дачные растения#Земельный участок#Огород#Дача#Помидоры#Дачники#Участок#КЦ#Огороды
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