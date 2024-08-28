Эксперты рассказали, что делать с томатами в августе — от обрезки до мульчирования

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Несмотря на то, что томаты активно плодоносят в августе, садоводы и огородники могут сталкиваться с различными проблемами. Виктория Карелина, агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая», рассказала, какие мероприятия необходимо провести, чтобы сохранить урожай.
Одна из главных задач в августе — это удаление верхушки томатов. Растения могут расти вверх бесконечно, закладывая новые ростовые почки на верхушке. Это требует много энергии, которая могла бы идти на формирование плодов. Чтобы избежать этого, необходимо отсекать макушку с помощью секатора. Но будьте осторожны: если в течение лета боковые пасынки были удалены некачественно, это может повлиять на их рост.
Важно знать, когда именно стоит проводить эту процедуру. Вот несколько факторов, который помогут вам определить подходящий период для отсекания:
Для стимуляции роста плодов и сокращения болезней необходимо создать хорошее проветривание растений. Это можно сделать, отрезая листья от низа стебля и вверх. В результате нижние кисти должны быть оголены практически полностью. Также необходимо удалять пасынки, которые уже не нужны. Листья подрезаем частично или наполовину.
— Однако не стоит торопиться убирать все листья полностью. Листья участвуют в процессе фотосинтеза, благодаря которому растение вырабатывает сахар и крахмал, — предостерегает Виктория.
Без листьев плоды будут недополучать питание и вырастут безвкусными. Поэтому сохраняйте листья как можно дольше.
Следующее важное мероприятие — мульчирование. Используйте сено, солому и другие материалы для покрытия почвы.
Закладывайте мульчу плотно, чтобы она касалась стеблей растения.
Если первые признаки болезни уже появились, важно уметь правильно распознать их и принять меры.
— Если вы заметили одно из этих заболеваний на своих растениях, первым делом соберите спелый урожай и тот, который вот-вот поспеет. Затем проведите обработку медьсодержащими препаратами, такими как Купроксат, Бордоская смесь или Абига-Пик, — рассказывает блогер.
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