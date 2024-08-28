Эксперты рассказали, что делать с томатами в августе — от обрезки до мульчирования

Одна из главных задач в августе — это удаление верхушки томатов. Растения могут расти вверх бесконечно, закладывая новые ростовые почки на верхушке. Это требует много энергии, которая могла бы идти на формирование плодов. Чтобы избежать этого, необходимо отсекать макушку с помощью секатора. Но будьте осторожны: если в течение лета боковые пасынки были удалены некачественно, это может повлиять на их рост.