Как сделать сад невидимым для соседей: советы для уединения в вашем саду

Соседское любопытство — проблема, с которой мы сталкиваемся, когда переезжаем в загородный дом. Ведь наш сад становится как «в аквариуме», и соседи могут видеть все, что происходит на нашей территории. Но существуют способы сделать сад невидимым для соседей.

Соседское любопытство — проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов. Установив заборы, можно частично решить эту проблему. Но как быть, если соседи выступают против высоких ограждений, ссылаясь на недостаток света для своих растений? — Проблему можно решить, если подходить к вопросу с творчеством и учитывать интересы всех сторон, — рассказывает Илья Сотников на своем канале «Ландшафтный дизайн1.РФ» Слева забор, справа забор Одним из первых шагов к обеспечению приватности в саду является установка забора. По закону, отступив метр от границы, можно строить любое ограждение. Однако, если участок узкий, лучше договориться с соседями и поставить забор не до конца. — Соседи смогут смотреть на огороды с сеткой-рабицей, а мы сможем наслаждаться солнцем, — считает Илья. Слева забор, справа забор . Фото: Изображение Midjourney Деревья вы мои, деревья… Еще один из способов создать приватность — высадить деревья и кустарники. Они не только защищают от взглядов, но и украшают участок. Среднерослые деревья вроде туи и сирени можно использовать для создания «зеленой стены». Важно помнить о законных нормах: среднерослые деревья можно сажать не ближе 2 метров от соседской границы, а высокие — не менее 3 метров в садоводческих товариществах и 4 метров в местах малоэтажного строительства. — Выбирайте растения, которые не только создадут барьер, но и гармонично впишутся в общий ландшафт, — советует блогер. Деревья вы мои, деревья… . Фото: Изображение Midjourney Максимальное использование растений Сплошную стену из деревьев и кустарников можно сделать с помощью быстрорастущих растений, таких как мискантус, пампасная трава, вейник остроцветковый и просо прутьевидное. Они вырастут до 3-3,5 метров и создадут зеленую стену, которая будет служить отличной защитой от любопытных глаз. Однако важно следить за их ростом, чтобы не создать проблем соседям. Если грамотно использовать вьющиеся растения, они могут стать не только преградой, но и украшением вашего сада. — Еще вы можете использовать травы. Выбирая высокие злаки, такие как мискантус, пампасная трава, вейник остроцветковый и просо прутьевидное, можно создать плотную «кулису», которая будет служить отличной защитой от посторонних взглядов. Максимальное использование растений . Фото: Изображение Midjourney Зонирование и архитектурные элементы Создание отдельных зон в саду поможет сделать его более приватным. Такие элементы, как беседки, перголы и ширмы, создают уютные укромные места. Они могут быть декорированы растениями или использоваться в паре с другими элементами сада. — Деревянные сплошные, сетчатые и перфорированные экраны, а также металлические перфорированные экраны — все они могут быть использованы для создания приватных зон в саду, — подчёркивает Илья. Они не только защищают от посторонних глаз, но и придают саду современный вид. Однако такие решения требуют вложений и ухода. Ранее эксперты рассказали, как посадка чеснока в сидераты под зиму помогает получить высокий урожай без хлопот. Создайте осенний огород на подоконнике и соберите урожай в холодное время! Узнать подробнее Читайте также: Посадка озимого чеснока в августе: секреты успеха и советы от опытного дачника Доломитовая мука: секреты применения для здорового и плодородного участка Как посадить ирисы: пять нюансов, которые упускают начинающие садоводы