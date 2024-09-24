Молотками и ломом выкапывают картошку в Башкирии

В соцсетях пользователи распространяют кадры, на которых видно, как справляются с последствиями буйства стихии огородники в Утяганово. Напомним, в июле и августе Башкирия столкнулась с аномальным количеством осадков, в связи с чем почва в регионе переувлажнилась — на территории всей Республики в связи с этим ввели режим ЧС.