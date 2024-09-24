Молотками и ломом выкапывают картошку в Башкирии

Posted 24 сентября, 17:20
Published 24 сентября, 17:20
Modified 24 сентября, 19:53
Updated 24 сентября, 19:53
В соцсетях пользователи распространяют кадры, на которых видно, как справляются с последствиями буйства стихии огородники в Утяганово. Напомним, в июле и августе Башкирия столкнулась с аномальным количеством осадков, в связи с чем почва в регионе переувлажнилась — на территории всей Республики в связи с этим ввели режим ЧС.
Как рассказывается в публикациях, в период дождевого паводка участки и погреба в домах сильно затопило, а огороды утонули в грязи — сейчас, когда почва успела затвердеть, убирать урожай стало крайне проблематично. Некоторые садоводы решили и вовсе бросить эту затею, однако герой ролика оказался гораздо настойчивее и пустил в ход не привычные лопаты, а лом и молоток.
Ранее власти Башкирии отчитывались о том, сколько урожая удалось собрать в Республике после не самого лучшего для региона лета.