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Posted 24 сентября, 17:20

Published 24 сентября, 17:20

Modified 24 сентября, 19:53

Updated 24 сентября, 19:53

Молотками и ломом выкапывают картошку в Башкирии

Молотками и ломом выкапывают картошку в Башкирии

24 сентября 2024, 17:20
Фото: 1MI
Башкортостанские огородники продолжают бороться за свой урожай после летних погодных ненастий.

В соцсетях пользователи распространяют кадры, на которых видно, как справляются с последствиями буйства стихии огородники в Утяганово. Напомним, в июле и августе Башкирия столкнулась с аномальным количеством осадков, в связи с чем почва в регионе переувлажнилась — на территории всей Республики в связи с этим ввели режим ЧС.

Как рассказывается в публикациях, в период дождевого паводка участки и погреба в домах сильно затопило, а огороды утонули в грязи — сейчас, когда почва успела затвердеть, убирать урожай стало крайне проблематично. Некоторые садоводы решили и вовсе бросить эту затею, однако герой ролика оказался гораздо настойчивее и пустил в ход не привычные лопаты, а лом и молоток.

Видео: Vk.
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Ранее власти Башкирии отчитывались о том, сколько урожая удалось собрать в Республике после не самого лучшего для региона лета.

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