Чтобы не было сюрпризов: эксперт дал совет, как подготовить дачу к осени

Не забудьте и про огород. В августе важно начать подготовку растений к осени. Начните со сбора урожая с плодовых деревьев. Это не только позволит вам насладиться свежими фруктами, но и облегчит деревьям подготовку к зиме. Также займитесь посадкой многолетников и пересадкой клубники. Это поможет растениям лучше укорениться и подготовиться к зимним холодам.