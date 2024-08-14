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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Как подготовить дачу к приходу осени?

Чтобы не было сюрпризов: эксперт дал совет, как подготовить дачу к осени

14 августа 2024, 13:08
Фото: 1MI
Как подготовить дачу к приходу осени?
Осень не за горами, а вместе с ней приходят изменения в погоде и первые заморозки. Как же подготовить дачу и урожай к этому сезону? Эксперт из Союза садоводов России, Ольга Воронова, делится ценными советами.

Осень — время, когда нам нужно особенно тщательно подготовить помещения для хранения продуктов. Эксперт подчеркивает, что крайне важно вычистить все помещения и включить вентиляцию для их просушки. Это поможет избежать накопления влаги и образования грибка.

Осмотр и ремонт дачи

Не менее важно осмотреть дачу на наличие трещин и протечек в крыше. Если вы найдете проблемы, займитесь ремонтом как можно скорее. Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов зимой. Однако с закрытием вентиляционных отверстий лучше подождать до октября.

— Закрыть вентиляционные отверстия нужно в октябре, перед началом ноября, иначе в доме начнет скапливаться влага, — поделилась с «Москвой 24» Воронова.

Что делать с мебелью?

В конце лета не стоит спешить с вывозом мебели и вещей. Они могут еще пригодиться, особенно если осень выдастся теплой. Оставьте их на месте до появления первых устойчивых холодов.

Уход за огородом

Не забудьте и про огород. В августе важно начать подготовку растений к осени. Начните со сбора урожая с плодовых деревьев. Это не только позволит вам насладиться свежими фруктами, но и облегчит деревьям подготовку к зиме. Также займитесь посадкой многолетников и пересадкой клубники. Это поможет растениям лучше укорениться и подготовиться к зимним холодам.

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#Ольга Харина#Садово-дачные участки#Урожай#Осень#Огород#Дача#Дачники#КЦ#Огороды#Дачный сезон
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