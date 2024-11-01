Пять ошибок при планировке участка, которые могут обойтись вам в копеечку

Первым шагом всегда должно быть представление о том, как именно будет использоваться участок. Планируя дом или сад, важно продумать, какие зоны будут приоритетными, где лучше расположить определенные постройки, а где — оставить пространство для отдыха или сада. Порой об этом задумываются уже после завершения строительства, и тогда владельцам приходится перекраивать проект, теряя деньги и время.