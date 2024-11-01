Пять ошибок при планировке участка, которые могут обойтись вам в копеечку

Posted 1 ноября, 13:42
Published 1 ноября, 13:42
Modified 1 ноября, 13:44
Updated 1 ноября, 13:44
Владение собственным участком — это прекрасно. Но не стоит забывать, что помимо отличного места для отдыха от городской суеты, это ещё и много ответственности за его планировку. Специалист в сфере строительства Филипп рассказал в видео блоге «SKY HOME Строительство домов» про главные ошибки при планировании земельного участка.
Первым шагом всегда должно быть представление о том, как именно будет использоваться участок. Планируя дом или сад, важно продумать, какие зоны будут приоритетными, где лучше расположить определенные постройки, а где — оставить пространство для отдыха или сада. Порой об этом задумываются уже после завершения строительства, и тогда владельцам приходится перекраивать проект, теряя деньги и время.
— Самое главное при планировке территории, дома или квартиры — это сценарий использования пространства, — говорит Филипп.
Подумайте, где лучше расположить зону для детских игр, чтобы видеть её из дома, а где — создать укромный уголок для отдыха. Здесь же стоит учитывать подъездные пути, чтобы, например, не нарушать зелёную зону, если на участок нужно будет заехать машине. Подробное продумывание каждого метра пространства предотвратит переделки и поможет создать удобное и гармоничное место для жизни.
Скважина — важный элемент, о котором нужно подумать заранее. Нередко её устраивают уже после того, как был уложен газон и облагорожены клумбы, что приводит к повреждению ландшафта. Сама по себе установка скважины требует использования тяжелой техники, что может превратить аккуратно обустроенный газон в грязевое месиво.
— Скважина — это первое, о чем следует подумать, прежде чем проектировать участок и даже дом. После её установки будет значительно проще организовать ландшафтный дизайн, зная, где она располагается, — предупреждает эксперт.
Таким образом, лучше создать проект и проложить воду до начала посадок, поскольку исправлять ошибки на этом этапе обойдется гораздо дешевле и проще.
Еще одна распространенная ошибка — это забыть о закладке электропроводки и сигнальных кабелей на участке. Особенно часто эта проблема возникает при необходимости автоматизировать заборы, ворота или системы освещения. В процессе обустройства участка владельцы могут даже не задумываться о том, что однажды захотят добавить автоматизированные системы.
Если электропроводку не заложить заранее, может возникнуть необходимость вскрывать дорожки и клумбы, чтобы прокладывать новые кабели. Порой это не только портит внешний вид, но и нарушает целостность дорожного покрытия. Чтобы этого избежать, нужно заранее подумать о будущем комфорте. Закладка труб для кабелей до устройства ландшафта поможет сэкономить силы и финансы.
Проектирование крыши — это не только эстетика, но и безопасность. В регионах с холодными зимами стоит учитывать, как с крыши будет сходить снег. Если крыша сделана из металла или другого скользкого материала, на ней может скапливаться снег, который позже сходит лавиной. Это может повредить имущество или даже травмировать людей.
Чтобы предотвратить такие случаи, рекомендуется либо установить снегозадержатели, либо спланировать участок так, чтобы в месте схода снега не располагались ни тропинки, ни постройки. Снегозадержатели удержат слой снега на крыше, позволяя ему постепенно таять и не представляя опасности.
Правильная организация водоотвода с крыши — ещё один важный момент. Некоторые думают, что достаточно установить водосточные трубы, и вода самостоятельно разойдётся по участку. Конечно, она может и растечься, но это приведёт к неприятным последствиям.
Отсутствие правильной планировки водостока вода может образовать лужу или затечь под дом. Это становится особо опасным с приходом осени: вода впитывается в верхний слой грунта, а вскоре холода замораживают грунт, из-за чего разрушается фундамент, цокольная отделка и всё, что с этим связано. Поэтому с самого начала установки водоотвода следует организовать слив в канализацию.
— Воду надо отвести от дома как можно дальше, чтобы не нарушить целостность фундамента, — добавляет Филипп.
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