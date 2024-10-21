Уфимец вырастил на даче наркоурожай

История началась с того, что мужчина решил создать «зеленый уголок» прямо на чердаке своей дачи. Он явно вдохновился идеей о том, что растения — это прекрасно и полезно. Однако вместо обычных цветов и овощей ему пришла в голову мысль о конопле. Чтобы обеспечить своим зелёным друзьям комфортные условия для роста, уфимец потратил время и силы на утепление помещения, а также установку систем вентиляции и освещения. В итоге его «огород» стал выглядеть как научная лаборатория по выращиванию наркотиков.