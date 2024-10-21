Уфимец вырастил на даче наркоурожай

Posted 21 октября, 10:24
Published 21 октября, 10:24
Modified 21 октября, 11:06
Updated 21 октября, 11:06
История началась с того, что мужчина решил создать «зеленый уголок» прямо на чердаке своей дачи. Он явно вдохновился идеей о том, что растения — это прекрасно и полезно. Однако вместо обычных цветов и овощей ему пришла в голову мысль о конопле. Чтобы обеспечить своим зелёным друзьям комфортные условия для роста, уфимец потратил время и силы на утепление помещения, а также установку систем вентиляции и освещения. В итоге его «огород» стал выглядеть как научная лаборатория по выращиванию наркотиков.
Однако, полицейские провели обыск и обнаружили «плантацию», изъяв около 2,3 кг сушеной марихуаны. По итогу, в отношении «садовода-огородника» было возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства. Теперь уфимец находится под стражей, где будет ожидать судебного разбирательства.
Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе была раскрыта серия краж, организованная 38-летним рецидивистом-бомжом.