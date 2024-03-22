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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Запреты для дачников в 2024 году

Запреты для дачников в 2024 году — вот за что придется заплатить штраф

22 марта 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
Запреты для дачников в 2024 году
Штрафы и запреты для уфимцев-садоводов в 2024 году стали еще суровее — лучше подготовиться к сезону заранее!

В последнее время дачникам не удается в свое удовольствие сажать огурцы и зелень на участке. Власти ежегодно добавляют новые запреты и требования, регулирующие садово-огородные работы. Но делается это исключительно для всеобщей безопасности.

В 2024 году появился ряд важных поправок и нововведений. Лучше изучить их до того, как владельцу придет огромный штраф.

Правила противопожарного режима

Запреты для дачников в 2024 годуЗапреты для дачников в 2024 году
Запреты для дачников в 2024 году
Фото: 1MI

В 2024 году ужесточились правила соблюдения техники безопасности. Чтобы не допустить пожара, дачникам придется придерживаться строгих нормативов. Мангал можно разводить на расстоянии не менее двух метров от заборов и беседок, и не менее пяти метров — от жилых зданий. За нарушение этих требований можно получить от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.

Также четко прописаны условия для сжигания мусора и веток. Теперь придется обзавестись металлической емкостью, вокруг которой в радиусе 10 метров не должно находиться ни одного легковоспламеняющегося предмета. Нужно рассчитывать и расположение деревьев, чтобы не нанести вред окружающей среде.

Штрафы за сорняки

Не устраивает чиновников и огромное количество сорной травы, особенно опасных и быстро распространяемых растений. Например, борщевик Сосновский с каждым годом охватывает все больше территорий. И чаще всего это происходит из-за нерадивых владельцев дачных участков.

Поэтому в 2024 году штрафы за сорную траву были вновь ужесточены. Если поражено более 25% территории, то можно лишиться от 20 до 50 тысяч рублей. Однако пока это требование касается лишь тех, кто имеет участки сельскохозяйственного значения.

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Туалет и мойка автомобиля

Любителей мыть автомобиль на собственном участке ждет печальная новость. Делать это придется в другом месте, ведь с 2024 года можно заплатить от 1000 до 5000 рублей штрафа.

И не забудьте проверить состояние дачного туалета. Ведь и к нему предъявлены четкие требования. Емкость непременно должна быть герметичной, а также располагаться в 12 метрах от построек и в 2 метрах от забора. Иначе — штраф до 5 тысяч рублей.

Ипомея трехцветная

Запреты для дачников в 2024 годуЗапреты для дачников в 2024 году
Запреты для дачников в 2024 году
Фото: 1MI

С начала 2024 года российские дачники были напуганы новым законом о разведении ипомеи трехцветной. Это популярное растение было внесено в реестр растений, содержащих наркотические вещества. Однако поднимать панику не стоит, можно просто более тщательно подготовиться к дачному сезону.

«Я советую дачникам подробно ознакомиться с содержанием закона, а также открыть энциклопедию, в которой бы было подробно описано описание ипомеи трехцветной. После этого рекомендую осмотреть свой участок на наличие данного растения и избавиться от него, если оно есть. И никто к вам уже не придерется», — посоветовал почетный адвокат России Дмитрий Краснов.
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