Запреты для дачников в 2024 году — вот за что придется заплатить штраф

В 2024 году ужесточились правила соблюдения техники безопасности. Чтобы не допустить пожара, дачникам придется придерживаться строгих нормативов. Мангал можно разводить на расстоянии не менее двух метров от заборов и беседок, и не менее пяти метров — от жилых зданий. За нарушение этих требований можно получить от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.