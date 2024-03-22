Запреты для дачников в 2024 году — вот за что придется заплатить штраф

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В последнее время дачникам не удается в свое удовольствие сажать огурцы и зелень на участке. Власти ежегодно добавляют новые запреты и требования, регулирующие садово-огородные работы. Но делается это исключительно для всеобщей безопасности.
В 2024 году появился ряд важных поправок и нововведений. Лучше изучить их до того, как владельцу придет огромный штраф.
В 2024 году ужесточились правила соблюдения техники безопасности. Чтобы не допустить пожара, дачникам придется придерживаться строгих нормативов. Мангал можно разводить на расстоянии не менее двух метров от заборов и беседок, и не менее пяти метров — от жилых зданий. За нарушение этих требований можно получить от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.
Также четко прописаны условия для сжигания мусора и веток. Теперь придется обзавестись металлической емкостью, вокруг которой в радиусе 10 метров не должно находиться ни одного легковоспламеняющегося предмета. Нужно рассчитывать и расположение деревьев, чтобы не нанести вред окружающей среде.
Не устраивает чиновников и огромное количество сорной травы, особенно опасных и быстро распространяемых растений. Например, борщевик Сосновский с каждым годом охватывает все больше территорий. И чаще всего это происходит из-за нерадивых владельцев дачных участков.
Поэтому в 2024 году штрафы за сорную траву были вновь ужесточены. Если поражено более 25% территории, то можно лишиться от 20 до 50 тысяч рублей. Однако пока это требование касается лишь тех, кто имеет участки сельскохозяйственного значения.
Любителей мыть автомобиль на собственном участке ждет печальная новость. Делать это придется в другом месте, ведь с 2024 года можно заплатить от 1000 до 5000 рублей штрафа.
И не забудьте проверить состояние дачного туалета. Ведь и к нему предъявлены четкие требования. Емкость непременно должна быть герметичной, а также располагаться в 12 метрах от построек и в 2 метрах от забора. Иначе — штраф до 5 тысяч рублей.
С начала 2024 года российские дачники были напуганы новым законом о разведении ипомеи трехцветной. Это популярное растение было внесено в реестр растений, содержащих наркотические вещества. Однако поднимать панику не стоит, можно просто более тщательно подготовиться к дачному сезону.
«Я советую дачникам подробно ознакомиться с содержанием закона, а также открыть энциклопедию, в которой бы было подробно описано описание ипомеи трехцветной. После этого рекомендую осмотреть свой участок на наличие данного растения и избавиться от него, если оно есть. И никто к вам уже не придерется», — посоветовал почетный адвокат России Дмитрий Краснов.