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Беременность

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Ноябрь
Эмоциональные уфимки рискуют родить больных детей
30 ноября, 11:26
Октябрь
ЭКО в Уфе творит чудеса
4 октября, 07:13
Сентябрь
Врачи дали уфимке шанс родить семерых детей
30 сентября, 06:38
Иностранцам запретили использовать уфимок как инкубатор
25 сентября, 04:51
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе
23 сентября, 04:22
Вдоль и поперек больная уфимка родила здоровую девочку
17 сентября, 12:51
Кому не дадут бесплатно привиться в Башкирии
5 сентября, 14:41
Июль
Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
30 июля, 08:46
Чувствительный контент. Женщина выносила вместо ребенка страшную опухоль
Врачам пришлось потрудиться на нестандартной операции, рассказал руководитель Учалинской городской больницы Эльдар Кулгулдин.
19 июля, 12:04
Июнь
Уфимка пережила семь кесаревых сечений и не хочет останавливаться
28 июня, 08:17
На родах из уфимки извлекли не только ребёнка
Врачи при кесаревом сечении нашли то, что не увидела никакая аппаратура во время ведения беременности.
10 июня, 10:40
Апрель
В Уфе родился третий 12-палый малыш
Республиканский клинический перинатальный центр Башкирии поделился необычным случаем, с которым столкнулись врачи.
22 апреля, 15:00

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